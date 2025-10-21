Леклер: Я хочу вірити в інше, але розумію, що Феррарі не виграє гонку в цьому сезоні

Пілот Феррарі Шарль Леклер залишився задоволений виступом італійської стайні на Гран-прі США.

Слова 28-річного монегаска наводить ESPN.

Леклер завершив Гран-прі США на третьому місці після того, як він не зміг стримати позаду пілота Макларен Ландо Норріса. Шарль провів сильну гонку, яка принесла йому подіум. Він сподівається, що цей результат змусить припинити розповсюдження чуток про можливе звільнення Фредеріка Вассера з посади керівника команди.

"Друга частина сезону була нелегкою, з абсолютно безпідставними чутками та плітками навколо команди. Я думаю, що продемонструвати в таких ситуаціях, що ми можемо залишатися зосередженими на роботі і бути винагородженими подіумом, – це дійсно приємне відчуття", – сказав Леклер.

За п'ять етапів до кінця сезону Феррарі не здобула ще жодної перемоги. Востаннє у Скудерії була безвиграшна кампанія у 2021 році. Незважаючи на впевнений виступ в Остіні, Шарль не вірить у можливість перемоги в цьому році.

"Я все ще хочу вірити, що ми зможемо виграти гонку до кінця сезону, але, знову ж таки, думаю, що ми повинні реалістично оцінювати нашу ситуацію. І я не думаю, що у нас є машина, здатна це зробити. Я вважаю, що цей вікенд був ідеальним для команди. Я буду здивований, якщо до кінця року нам вдасться досягти чогось кращого. Будемо підходити до кожного заїзду окремо і дивитимемося, що можна зробити".

Завдяки результату у США Феррарі скоротила відставання від Мерседес у боротьбі за друге місце Кубку конструкторів. Тепер італійці відстають від "срібних стріл" на 7 очок.

Нагадаємо, що переможець Гран-прі США Макс Ферстаппен вийшов на третє місце в історії Формули-1 за кількістю здобутих подіумів.