Гамільтон побив ганебний рекорд Феррарі, який тримався 43 роки

Станіслав Лисак — 20 жовтня 2025, 07:38
Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон зумів побити рекорд за кількістю проведених гонок за Скудерію без подіуму в основній гонці.

7-разовий чемпіон світу перевершив досягнення Дідьє Піроні, яке трималося з 1982 року. Тоді французький гонщик зумів перервати серію з невдалих заїздів та сходів, що тривала 18 етапів, та виграв Гран-прі Сан-Марино.

Льюїс Гамільтон після фінішу четвертим на Гран-прі США дійшов до позначки в 19 проведених етапів за Феррарі без подіуму.

Британець має перемогу в спринті на Гран-прі Китаю, однак у повноцінній гонці залишається без потрапляння в першу трійку.

Напарник сера Льюїса Шарль Леклер завершив етап у США на третій позиції, що стало для нього шостим подіумом у сезоні за Феррарі.

Окрім того, четверте місце на трасі "Америк" допомогло Гамільтону оновити свій рекорд за кількістю набраних очок – британець перейшов позначку в 5000 залікових балів за кар'єру.

Найближчим переслідувачем є гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, який має 3329,5 очок за кар'єру.

