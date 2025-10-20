Гамільтон побив ганебний рекорд Феррарі, який тримався 43 роки

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон зумів побити рекорд за кількістю проведених гонок за Скудерію без подіуму в основній гонці.

7-разовий чемпіон світу перевершив досягнення Дідьє Піроні, яке трималося з 1982 року. Тоді французький гонщик зумів перервати серію з невдалих заїздів та сходів, що тривала 18 етапів, та виграв Гран-прі Сан-Марино.

Льюїс Гамільтон після фінішу четвертим на Гран-прі США дійшов до позначки в 19 проведених етапів за Феррарі без подіуму.

🚨 Lewis Hamilton takes an unwanted record.



He’s now done 19 races since his Ferrari debut without a Grand Prix podium, the longest any Ferrari driver has gone in Formula 1 history.



Not the kind of records he hoped to break with his Ferrari move. pic.twitter.com/qTk6oyPIrs — Sundaram R (@f1statsguru) October 19, 2025

Британець має перемогу в спринті на Гран-прі Китаю, однак у повноцінній гонці залишається без потрапляння в першу трійку.

Напарник сера Льюїса Шарль Леклер завершив етап у США на третій позиції, що стало для нього шостим подіумом у сезоні за Феррарі.

Окрім того, четверте місце на трасі "Америк" допомогло Гамільтону оновити свій рекорд за кількістю набраних очок – британець перейшов позначку в 5000 залікових балів за кар'єру.

Найближчим переслідувачем є гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, який має 3329,5 очок за кар'єру.