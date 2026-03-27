Зміни у кваліфікації, яскраві лівреї та надії на нового переможця: прев'ю Гран-прі Японії

Азійське турне Формули-1 продовжується, після насиченого етапу в Шанхаї, Китай, "королева автоспорту" вирушає до "країні сонця, що сходить". Уже цими вихідними відбудеться Гран-прі Японії 2026 року.

З 27 по 29 березня японське місто Судзука прийматиме етап Ф-1, який стане останнім перед великою перервою, що спричинена скасуванням Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії.

Про історію заїзду, головні інтриги та прогнози на гонку в Японії поговоримо в цьому прев'ю.

Історична довідка

Перші масштабні автоперегони в "країні сонця, що сходить" відбулися ще в середині 60-х років, однак Формула-1 приїхала до Японії лише 1976 році. Тоді етап проводився не в Судзуці, як зараз, а на трасі "Фудзі" біля підніжжя однойменної гори.

Після цього етап у Японії не проводився аж до 1978-го, коли гонки відновилися на традиційному для Ф-1 треку в Судзуці. Хоча трасу "Фудзі" ще експлуатували у 2007 та 2008 роках, а за домовленістю між Toyota і Honda вона мала щороку чергуватися з "Судзукою", більше перегонів Формули-1 у підніжжя легендарної гори не проводилося.

Усім планам завадив відхід Тойоти з угоди через спад у світовій економіці. З 2009 року траса в місті Судзука незмінно приймає Ф-1, а нинішній етап стане 40-м загалом, що йде в залік "королеви автоспорту".

Наразі контракт з японським треком розрахований до 2029 року, а тому легендарна "Судзука" продовжить випробовувати навички гонщиків та механіків, яким доведеться попітніти, щоб підібрати налаштування на непростій трасі

Рекорди етапу в Японії

Найуспішнішим пілотом на трасі в Японії є легендарний Міхаель Шумахер, який 6 разів тріумфував у "країні сонця, що сходить". Наздогнати його може пілот Феррарі Льюїс Гамільтон, який наразі має 5 перемог.

Ще одним багаторазовим переможцем Гран-прі Японії з нинішнього пелетону є чинний чемпіон Макс Ферстаппен, який вигравав останні 4 етапи.

Серед конструкторів найбільше перемог в Японії здобувала команда Макларен, пілоти якої 9 разів підіймалися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Останній тріумф "папаї" датується ще 2011 роком і після невдачі минулого сезону шансів на покращення рекорду вкрай мало.

Senna 🆚 Prost



The infamous incident still talked about 30 years on...#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/KqIeds8K2h — Formula 1 (@F1) October 9, 2019

8 перших місць у своєму доробку має Ред Булл, пілоти якого почали перемагати в Судзуці лише з 2009-го. 7 перемог на рахунку Феррарі. Італійський колектив давно не відчував смак перемоги в Японії – остання датується аж 2004 роком.

Шість звитяг в Судзуці має Мерседес і всі вони були здобуті поспіль, у період з 2014 по 2019 роки.

Конфігурація треку

Траса в Судзуці була розроблена спеціально для компанії Honda і багато фанатів вважають саме цей автодром одним з найцікавіших для перегляду гонок Формули-1.

Трек в Японії налічує 18 поворотів, серед яких і легендарний швидкісний 130R (130 – радіус повороту в метрах). Саме цей поворот зазнав змін у 2003 році після серйозної аварії пілота Тойоти Аллана Макніша, який на високій швидкості врізався у відбійник, який відкинув його через металеву огорожу.

Загальна протяжність траси складає 5,807 км, а 53 кола утворюють загальну дистанцію гонки в 307,471 км. Рекордне коло в гонці належить Льюїсу Гамільтону, який у 2019 році подолав усю дистанцію за 1:30,983 хвилини.

Після глобальних змін регламенту певні зміни торкнулись і кожного треку Ф-1. На Судзуці, наприклад, активна аеродинаміка працюватиме лише у двох зонах – на легендарній прямій перед 130R, а також на старт-фінішній прямій.

Окрім того після виходу з останнього повороту гонщик, що перебуватиме менше ніж у секунді від суперника зможе активувати обгінний режим.

Щодо рекуперації енергії, то тут проблем, як на Гран-прі Австралії виникнути не має, щонайменше автоматичного сповільнення боліду в жодному з поворотів не передбачено, а єдиною зміною щодо потужності двигуна в порівнянні з Китаєм є одна – у кваліфікації...

Головні зміни перед етап в Японії

Кваліфікація

У фанатів, команд та гонщиків було чимало претензій до нинішнього регламенту, однак після Гран-прі Китаю чимало з них відпали. У ЗМІ навіть почали ширитись чутки, що зміни, що готували до прийдешніх етапів вирішили відкласти – поки все йде по плану.

Однак дещо Міжнародній автомобільній федерації (FIA) все ж довелось міняти вже зараз, а саме кваліфікацію. Багато людей залишались у ступорі, коли їх улюблений гонщик на найшвидшому колі в найкращих умовах мав на прямій втрачати швидкість – усе через електричну частину боліда, рекуперації не вистачало на довгій прямій.

Тепер цю проблему вирішили виправити тим, що потужній електричної частини у кваліфікації зменшать, щоб боліду вистачало енергії проїжджати все коло без втрати швидкості.

Потенційно це може допомогти командам, що мали проблеми з відновленням енергії і швидкостях на прямих. Звичайно першою в голову приходить команда Феррарі, що програвала всю боротьбу Мерседес саме на довгих відрізках траси.

Мерседес без покарань

У напруженій ситуації перед стартом Гран-прі Японії перебувала команда Мерседес. "Срібних стріл" звинуватили в порушенні правил.

Якщо говорити точніше, то на болідах німецької команди під час гонки в Китаї нібито некоректно працювала активна аеродинаміка – переднє крило закривалося у два етапи наприкінці прямої. За правилами ФІА, перехід між режимами крила має відбуватися у межах 400 мілісекунд.

Проте у кабінетах FIA Мерседес виявились такими ж успішними, як і на трасі. Це порушення визначили, як технічний дефект, а отже "срібні стріли" залишились без покарання.

🚨 | BREAKING!



Mercedes’ front wing is legal.



The FIA reviewed the situation with Mercedes after rival queries and was satisfied with the explanation.



Mercedes’ efforts also confirmed there was no wrongdoing.



📰 @wearetherace pic.twitter.com/CcCHeJcch7 — Race+ (@racepluscom) March 26, 2026

Перші серйозні перестановки в паддоку

Як грім серед ясного неба за тиждень до старту Гран-прі Японії масово ЗМІ почали ширитись чутки про те, що керівник команди Ауді Джонатан Вітлі очолить Астон Мартін. І хоча на перших парах команди все спростовували, то вже на наступний день "чотири кільця" оголосили про відхід Вітлі з особистих причин.

Основною, як додавали провідні медіа, стала міжусобна боротьба в середині колективу між Вітлі та колишнім керівником Феррарі Матіа Бінотто, який і замінив його на посаді директора Ауді. Дві доволі великі фігури чимало перетинались на своїх посадах, маючи різний погляд на деякі рішення.

Окрім того, британець Вітлі хоч і освоївся у Швейцарії за часів роботи в Заубер, однак навіть перехід до великого автоконцерну не може порівнятися з можливістю працювати вдома, яку й надасть фахівцю Астон Мартін. Водночас легендарний інженер Едріан Ньюї зможе залишити на колегу надокучливі інтерв'ю та багато зайвої головної болі та зайнятись багатостраждальним болідом команди.

Яскраві лівреї в Японії

Уже довгий час саме до етапу в "країні сонця, що сходить" команди радують нас оригінальними лівреями. Цього разу відразу три колективи вирішили змінити щось у колористиці своїх машин.

Рейсінг Буллз, як завжди йдуть в авангарді цікавих рішень в плані візуальної складової боліду. На цей раз молодша команда "биків" представила свій білий болід з додаванням вишневих елементів, більш агресивних ніж на оригінальній лівреї.

А от рішення Мерседес додати обличчя вовка на передня антикрило сподобалось далеко не всім. Хай там як, а за старання похвалити "срібних стріл" все одно можна.

Третьою командою з унікальним розфарбуванням став Хаас, команда, що співпрацює з Тойотою пішла далі у своєму поширенню на японський ринок. Американський колектив уклав угоду з TOHO Co, легендарною японською студією, що створила Годзіллу. Де як не в Японії потрібно випустити цього монстра на волю?

Шини, стратегії та погода в Япониї

Традиційно для траси в Судзуці була обрана найжорсткіша конфігурація гуми – C1 для жорстких шин, C2 для середніх і C3 для м’яких.

Якщо говорити про стратегії минулого року, то більшість тут йшли на один піт-стоп, змінюючи стартовий мідіум на хард. Чи повториться ситуація цього року – буде цікаво поспостерігати, адже зміни в регламенті відбулись кардинальні.

"Особливо цікаво буде спостерігати за поведінкою як найжорсткіших, так і найм'якших сумішей у наборі. Якщо C1 продемонструє хороший рівень зчеплення, а C3 виявиться такою ж стабільною, як і в Шанхаї, всі три варіанти можуть зіграти важливу роль у формуванні гоночних стратегій", – говорить виробник гуми Pirelli напередодні етапу.

Що до погоди, то тут як і на попередніх етапх не варто сподіватись на дощ. Наразі прогноз погоди в Судзуці передає хоч і похмуру погоду на суботу та неділю, однак опадів не передбачається.

Фаворити та інтриги Гран-прі Японії

Головна, мабуть, інтрига на найближчі етапи Ф-1 – чи зможуть всі боліди доїхати до фініша. Наразі є відчуття, що це щось з розряду фантастики, однак будемо сподіватись, що хоча б лідери пелотону та чинний переможець Кубку Конструктора Макларен зможе розпочати гонку.

Також цікаво буде поспостерігати за кваліфікацією. До цього Мерседес переважав команди майже на секунду саме на одному колі, чого не було під час гонки. Можливо ці зміни хоч і не кардинально, та все ж вплинуть на розстановку сил в суботу.

Питання чи може Феррарі все ж поборотися за перемогу з Мерседес також залишається відкритим. Скудерія дійсно має хороший темп, однак не найкращий, а в разі чергової боротьби Льюїса Гамільтона та Шарля Леклера шансів на перше місце буде вкрай мало.

Рекорд Макса Ферстаппена у небезпеці. Нідерландський гонщик наразі має чотири перемоги поспіль на треку в Судзуці, що є неймовірним показником, однак є ще одна вершина.

Рекордом щодо перемог поспіль на одній трасі є п'ять перших місць Айртона Сенни в Монако та Льюса Гамільтона в Барселоні. Ферстаппен близький до шаленого рекорду, але віри в Ред Булл, що в Китаї поступався в темпі Хаас і Альпін, вкрай небагато.

Астон Мартін доїде до фінішу? Головний інженер команди Майкл Крак заявив, що боліди дійсно в змозі дістатися до фінішної лінії. Бажано під час цього етапу ще не відставати від лідера на 15 кіл і можна буде записувати цей етап для колективу з Сільверстоуна, як позитивний.

Прогноз Чемпіона

Нам досі важко щось прогнозувати, окрім перемог команди Мерседес, однак хочеться дати одне загальне передбачення на етап в Японії: більшість вболівальників та гонщиків залишаться задоволеними видовищем на трасі "Судзука", а отже глобальних змін у цьому регламенті ми можемо й не побачити.

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Японії в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Зауважимо, що в ніч з суботи на неділю цього тижня в Україні переводять годинник на одну годину вперед, тому якщо у вас досі механічний будильник, то не забудьте це врахувати перед тим, як готуватись до гонки в "країні сонця, що сходить".

Розклад Гран-прі Японії

П'ятниця, 27 березня

04:30 – 05:30. Перша практика

08:00 – 09:00. Друга практика

Субота, 28 березня

04:30 – 05:30. Третя практика

08:00 – 09:00. Кваліфікація

Неділя, 29 березня

08:00. Гонка