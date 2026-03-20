Феттель, Ферстаппен, Антонеллі і... Стролл: головні юнацькі рекорди Формули-1

Головною зіркою Гран-прі Китаю, що відбувся минулої неділі став італійський пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі.

Усього в 19 років і 6 місяців та 18 днів Антонеллі став наймолодшим в історії Формули-1 поул-сітером, а вже наступного дня вразив усіх майже бездоганним пілотуванням та впевнено здобутою перемогою у Гран-прі "королеви автоспорту".

Успіхи Кімі мало кого дивують, шлях до Формули-1 став системним та передбачуваним, за найкращими талантами пильно слідкують ще з дуже юного віку, а тому 18-річні гонщики зараз не викликають такого ажіотажу як це було ще 10 років тому.

Попри це не варто применшувати досягнень Кімі та інших пілотів уже нового покоління. Про нього та інші юнацькі рекорди Ф-1 поговоримо в цьому матеріалі.

Макс Ферстаппен

Головним амбасадором рекордів з приставкою "наймолодший" у Формулі-1 є 4-разовий чемпіон світу у складі Ред Булл. Дебют Макса Ферстаппена у "королеві автоспорту" не просто побив якісь рекорди, він змінив уявлення того, в наскільки юному віці людина може осідлати найтехнологічніший болід у світі. Ще до отримання водійського посвідчення, в 17-річному віці, юний талант уперше проїхав на Гран-прі Формули-1.

Той старт на Торо Россо в Австралії-2015 ймовірно залишиться в статистичних замітках навічно. Після прецеденту з нідерландцем Міжнародна автомобільна федерація (FIA) запровадила нове правило – пілот має досягти щонайменше 18-річного віку для старту у Ф-1 і допоки ця норма закону діятиме Ферстаппену належатиме рекорд наймолодшого дебютанта в історії, а саме 17 років, 5 місяців та 15 днів.

Можливо до цього досягнення відразу додався б рекорд найбільш юного гонщика, що набрав очки у Формулі, однак мотор Рено вирішив інакше. Нідерландець, що йшов на межі залікової зони і реально претендував на кілька балів, був змушений зійти через проблеми з силовою установкою.

Однак довго чекати на перші очки не довелось – Майлайзія стала відправною точкою для одного з найуспішніших пілотів усіх часів. Спочатку фантастична кваліфікація – 6 місце на стартовій решітці, проти 15 в досвідченнішого партнера по команді Карлоса Сайнса. Потім і впевнене пілотування в гонці. Макс Ферстаппен хоч і не без проблем, але фінішував сьомим, заробивши 6 залікових балів у віці 17 років, 5 місяців та 29 днів.

Зараз нідерландець знаходиться на другому місці в історії за загальної кількістю набраних балів у кар'єрі, поступаючись лише Льюїсу Гамільтону.

Що цікаво, у першій п'ятірці наймолодших дебютантів та володарів очок однакові і знайомі сучасним фанатам Ф-1 прізвища: Ферстаппен, Антонеллі, Ліндблад, Стролл, Берман. Не дивуйтесь бачити тут Ленса Стролла, хоч канадець і має дурну славу серед уболівальників за свої необдумані вчинки на треку або прості, як для пілота Формули-1, помилки, дебютував він дуже рано і явно не був найслабшим пілотом пелотону, але про нього згодом.

Повертаючись до Макса, звичайно йому належать і рекорди наймолодшого гонщика, що заїхав на подіум і наймолодшого переможця гонки. А сталося це в один день, на легендарному Гран-прі Іспанії-2016. Тоді вже 18-річного гонщика Торо Россо підвищили до основної команди, замінивши росіянина Даніїла Квята, який розпочав сезон з помилок та скандалів на трасі.

Ферстаппен на абсолютно новій для себе машині зумів кваліфікуватися четвертим – стартував нідерландець попереду іншого 4-разового чемпіона світу в комбінезоні Ред Булл Себастьяна Феттеля, який вже на той момент захищав кольори Феррарі.

Ну а перші метри дистанції Гран-прі Іспанії-2016 вже увійшли в епос Формули-1. Два беззаперечних фаворита сезону Ніко Росберг та Льюїс Гамільтон зіткнулись та вибули з гонки – відкрився шлях до перемоги для інших, усіх, хто не мав під собою "срібної ракети".

І звичайно фаворитом був напарник Ферстаппена Даніель Ріккардо. Але не сталось як гадалось. Нідерландець продемонстрував неймовірний темп і витончену роботу з гумою на палкій трасі в Барселоні, здійснивши менше піт-стопів за австралійського партнера по команді.

Залишалось лише не пустити вперед обидві Феррарі, за кермом яких сиділи колишні чемпіони світу – і Макс не пустив. Менше однієї секунди на фініші розділили Кімі Ряйкконена та Макса Ферстаппена, однак нідерландець все ж святкував перемогу. Першу і далеко не останню в складі "биків" – на той момент йому було всього 18 років 7 місяців та 15 днів.

Усього 12 днів не вистачило Ленсу Строллу, щоб стати наймолодшим гонщиком на подіумі в історії, під час Гран-прі Азербайджану-2017 канадцю було також 18 років і також 7 місяців, але 29 днів. Тоді ще гонщик Вільямс фінішував третім.

Ну а Андреа Кімі Антонеллі мав лише минулий сезон для підкорення цих юнацьких рекордів, зараз італійцю вже понад 19, а отже ці досягнення щонайменше на рік залишаться в скарбничці Ферстаппена.

Андреа Кімі Антонеллі

Як ми знаємо рекорди ставлять для того, щоб їх колись били, Кімі Антонеллі хоч за ними не гнався, однак пізнаючи всі тонкощі Формули-1 зумів кілька вставновити.

Перші два підкорились італійцю рік тому, на Гран-прі Японії.

Ще 18-річний Антонеллі, що дебютував за Мерседес кількома тижнями раніше, уже на третьому для себе етапі зумів продемонструвати, що дістався вершини формульної ієрархії не просто так – найшвидше коло заїзду, а також звання наймолодшого гонщика, який лідирував у гонці "королеви перегонів" здобув Кімі на легендарні Судзці.

І хоч втрутитись у боротьбу за подіум італійцю не вдалося, проте темп пілота, якому на той момент було всього 18 років, 7 місяців та 12 днів, вражав.

Найуспішнішим же етапом Антонеллі в кар'єрі Ф-1 звичайно є цьогорічний Китай, про який ми згадували трохи раніше. Перша перемога завжди залишається в спогадах, про що італійцю нагадував легендарний Льюїс Гамільтон, який має понад 100 перших місць за свою тривалу кар'єрі.

І хоча наймолодшим тріумфатором етапу Кімі не вдалось стати, але для нього це й не важливо, тим паче, що у віці 19 років, 6 місяців та 18 днів він перевершив досягнення легендарного Себастьяна Феттеля серед наймолодших володарів поулу в Формулі-1. Що цікаво, Антонеллі наразі є найбільшим претендентом, щоб побити ще один віковий рекорд німця…

Себастьян Феттель

У 4-разового чемпіона залишалось всього два юнацьких рекорди після навали юних і голодних до перемог гонщиків, а після успіху Андреа Антонеллі зберігається лише один… найголовніший. Себастьян Феттель досі є наймолодшим в історії чемпіоном світу Формули-1.

Про той сезон-2010 ми описували в окремому матеріалі присвяченому легендарному німецькому пілоту, але для усвідомлення всього епіку, що відбувався того року варто знати лише один факт: перед фіналом, де титул розігрували 4 гонщики, Феттель не лідирував у чемпіонаті жодного дня.

Для успіху Себастьяну потрібно було провести ідеальний етап і очікувати на осічки конкурентів. Так і сталось – німець виграв кваліфікацію і гонку, а Фернандо Алонсо, що лідирував у загальному заліку фінішував лише п'ятим – найвища можлива позиція для іспанця, за якої Феттель ставав чемпіоном.

Того дня, у віці 23 років, 4 місяців і 11 днів коронували німецького принца Себастьяна Феттеля, який довгий час асоціювався з успіхами Ред Булл, а пізніше став надією Феррарі на повернення до часів Міхаеля Шумахера.

Усього одного року не вистачило Льюїсу Гамільтону, щоб забрати це досягнення собі (привіт Бразилія-2007). Також на рік запізнились Фернандо Алонсо та Макс Ферстаппен, яким було по 24 роки в момент завоювання титулу. Можливо Андреа Кімі Антонеллі підкориться і цей рекорд Себастьяна Феттеля, на це італієць має ще 4 роки.

Бонус… Ленс Стролл

Усі дороги ведуть до Ленса Стролла. Як я вже казав, канадець дуже рано прийшов у Формулу-1 і доволі непогано показував себе. Найкраще проявився талант Стролла в дощову погоду.

У буремній кваліфікації Гран-прі Італії-2017 пілот Вільямс зумів завоювати 4 позицію – перевага над досвідченним Феліпе Массою на підсихаючій трасі в Монці склала понад секунду! Тоді далеко не всі змогли продемонструвати оптимальне коло в "храмі швидкості", а наш герой навпаки – вичавив із себе і боліду максимум.

Того дня Ленс Стролл завдяки хорошій квалі та двом штрафам суперників став наймолодшим гонщиком, що стартував з першого ряду в гонці Формули-1, на той момент йому було 18 років, 10 місяців та 5 днів – другим за цим показником йде Макс Ферстаппен, рекорд якого й побив Ленс.

У гонці звичайно "людині дощу" для зумерів не вистачило темпу, щоб зачепитися не те що за перемогу, а й за подіум – 7 місце на фініші і понад хвилина відставання від Льюїса Гамільтона, який тріумфував тоді в Монці.