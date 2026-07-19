FIA приховує правду, Антонеллі реалізовує силу Мерседес: підсумки Гран-прі Бельгії

Підійшов до завершення ще один заїзд Формули-1 сезону-2026. Легендарна траса "Спа-Франкоршам" приймала 10-й етап "королеви автоспорту" і як завжди порадувала цікавою гонкою з обгонами, драмою та цікавою боротьбою, хоча тут не все так просто.

Однак про все по черзі.

FIA знову виставляє себе клоунами

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) ще нещодавно так хвалилась великою кількістю обгонів, виводивши по 10 разів за етап кількість рекордів, що побили пілоти, об'їжджаючи один одного, тепер приховує елементарну графіку зі швидкістю болідів.

Не помітити це було неможливо, замість звичних показників швидкості, перемикання передач та накопичення енергії ми отримали показник перевантаження, що не дуже то й допоміг дирекції приховати явну проблему.

F1 TROLL

А проблема полягає в тому, що на багатьох ділянках траси гонщики свідомо їхали повільніше, щоб зберегти та використати енергію двигуна на прямих.

На жаль, для FIA навіть так глядачі усе помітили. Зазвичай перевантаження в деяких поворотах у Бельгії може доходити до 5,5-6g, однак цього року ми бачили приблизно на один показник менше, а отже пілоти значно повільніше проходили швидкісні повороти.

Вже під час гонки Міжнародна автомобільна федерація нагадала про себе. На першому колі Джордж Расселл вибув з боротьби через контакт з Льюїсом Гамільтоном. 7-разовий чемпіон світу отримав штраф, хоча після кількох повторів було видно, що зумисного руху в бік земляка у Гамільтона не було, тому логічним рішенням мало б стати "гоночний інцидент".

Ще абсурднішим штраф сера Льюїса виглядав після того, як Шарль Леклер зіткнувся з Оскаром Піастрі, однак в підсумку обидва обійшлись без покарань.

Відомий ведучий та коментатор Вілл Бакстон вважає, що штраф Гамільтона був виданий за результат його дій, а не за конкретне порушення.

Even Russell said it was a racing incident pic.twitter.com/Z3BlvwIQAS — F1 TROLL (@f1trollofficial) July 19, 2026

Антонеллі не без проблем, але реабілітувався

Уболівальники Андреа Кімі Антонеллі з нетерпінням очікували на етап у Бельгії, де Мерседес на папері мали б бути недосяжними. І хоча в першій практиці найкращий час показав Макс Ферстаппен, надалі в італійця не було конкурентів. 3 десятих секунди переваги у кваліфікації зайве тому підтвердження.

Що важливо, Антонеллі мав перевагу не лише над конкурентами, а й над напарником. Джордж Расселл весь етап мав якісь проблеми з силовою установкою, які знайти так і не вдалось. Розпочав гонку британець з нулем у батареях, що призвело до втрати купи позицій, боротьби з Гамільтоном, а не Ферстаппеном і подальшим сходом.

F1 TROLL

Хтось скаже карма за всі невдачі Антонеллі, однак тут прослідковується певна тенденція, в якій Расселл має регулярні проблеми з болідом, які не виправляються.

Антонеллі цим звісно користується і в Бельгії Кімі нарешті продемонстрував спокій, впевненість та клас, забравши перемогу в Шарля Леклера, який мав значно вдалішу стратегію через піт-стоп під сейфті-каром.

У підсумку після 10 етапу Антонеллі відірвався від 2 місця на 45 очок та на 50 від Расселла. Попереду трохи більше як половина сезону, а чемпіонська гонка потребує явних помилок чи від Мерседес, чи від Андреа, щоб стати цікавою.

Хороша стратегія від Феррарі та остаточне повернення Леклера

Чого не можна було спрогнозувати цього вікенду так це те, що Феррарі проявлять себе ідеально зі стратегічного погляду.

Скудерія після не дуже вдалої кваліфікації ідеально витримала паузу та знайшла шпарину з віртуальною машиною безпекою, яка дозволила Шарлю Леклеру помріяти про перемогу, а Льюїсу Гамільтону нівелювати штраф. І хоч інцидент з механіком, що стався під час піта британця змазав картину, це не скасовує ідеальної неділі для командного містка Феррарі.

Окремо варто зауважити, що Шарль Леклер після перемоги у Британії видав ще одну хорошу гонку, перекваліфікував напарника, а потім скористався усіма можливостями, щоб стати найкращим після Антонеллі.

F1 TROLL

Нові гальма, пристосування до боліда, впевненість в собі, важко назвати конкретну причину, як монегаск зумів видати дві поспіль сильні гонки після жахливого періоду до цього, однак що точно можна сказати, що в Угорщині, де Феррарі мають бути сильними, Леклер знову боротиметься за найвищі позиції.

Ред Булл зробили олл-ін на Ферстаппена, однак героєм став Аджар

"Бики" вирішили зіграти командно на цьому етапі і Ізак Аджар, який отримував штрафи за заміну силової установки, став хорошим помічником для нідерландця в боротьбі за поул-позицію. І хоча досягти Антонеллі не вдалось, однак перший ряд на старті – не те, чим може похизуватись 4-разовий чемпіон цього сезону на регулярній основі.

Ферстаппен стартував другим, Аджар – 21-м, нідерландець втратив одну позицію, француз відіграв 15.

Тут звичайно роль відіграла стратегія, Аджар їхав на одному піт-стопі, який вдалося зробити завдяки Расселлу та машині безпеки, що виїхала після його сходу, Ферстаппен навпаки через віртуальну машину безпеки без боротьби пропустив Леклера і навпаки втратив.

Однак в підсумку в кінці сезону ми згадуватимемо про 15 відіграних позицій гонщиком Ред Булл, а не обставини через які це сталось.

Макларен швидкі, але чогось не вистачає

І це чогось – робота з двигуном Мерседес. "Папая" дуже сильна в поворотах, однак програє неймовірно багато "срібним стрілам" на прямих, і це враховуючи однакову силову установку, що встановлена в болідах.

Ландо Норріс кваліфікувався третім і мав дуже хороший темп, піднявшись в гонці з 13 сходинки на 7. Якби не 8-секундний піт-стоп, то чинний чемпіон світу міг би розраховувати і на боротьбу з Гамільтоном за топ-4.

Norris trying to defend against Antonelli

pic.twitter.com/nwDbt2DfwQ — Mahir 🇹🇷🇬🇧 (@ScrewderiaF1) July 19, 2026

Оскар Піастрі епізодично також був швидким і атакував того ж Леклера, однак Феррарі, Ред Булл та Мерседес виявились трошки сильнішими на цьому етапі.

Попри те чинний володар Кубку Конструктора показує хороший потенціал на майбутнє, їх шасі можна порівнювати з Феррарі, а якщо вони зможуть витискати ще й всю силу двигуна Мерседес, то будуть боротись не лише за подіуми, а й за перемоги.

Неймовірні баталії за очки

Режисери трансляції показували в основному боротьбу лідерів, хоча найбільше екшну було позаду, де Ауді, Рейсінг Буллз та Альпін влаштували неймовірну боротьбу за кожну можливу позицію.

Габріель Бортолето зміг вивезти чергові 4 залікові бали для своєї команди, Арвід Ліндблад з оновленнями опинився вище за напарника, а Франко Колапінто знову обійшов П'єра Гаслі.

Між 10 та 13 пілотом на фініші було трохи понад 2 секунди, неймовірна щільність, яка зберігалась протягом усього Гран-прі.