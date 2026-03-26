Формула-1 змінила важливе правило перед Гран-прі Японії

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) оголосила про важливу зміну у форматі кваліфікації на Гран-прі Японії.

Про це повідомила пресслужба FIA.

Напередодні медіадня в Сузуці керівний орган автоспорту зменшив максимально дозволений рівень відновлення енергії за коло під час кваліфікації.

"Після обговорень між FIA, командами Формули-1 та виробниками силових установок було погоджено незначне коригування параметрів управління енергією для кваліфікації на Гран-прі Японії за одностайної підтримки всіх виробників силових установок. Щоб забезпечити збереження запланованого балансу між використанням енергії та продуктивністю пілотів, максимальний дозволений обсяг рекуперації енергії для кваліфікації цього вікенду було зменшено з 9,0 МДж до 8,0 МДж.

Це коригування відображає відгуки пілотів і команд, які підкреслили важливість збереження кваліфікації як справжнього випробування майстерності. FIA зазначає, що перші етапи за регламентом 2026 року були операційно успішними, і це цільове уточнення є частиною звичайного процесу оптимізації, оскільки нова регуляторна база проходить подальшу перевірку в реальних умовах. FIA разом із командами Формули-1 та виробниками силових установок продовжує впроваджувати еволюційні зміни в управлінні енергією, при цьому подальші обговорення заплановані на найближчі тижні", – йдеться у заяві.