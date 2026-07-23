Феррарі проти Макларен, чи чергове диво Антонеллі: прев'ю Гран-прі Угорщини

Європейське турне у Формулі-1 продовжиться вже цими вихідними, проте не надовго. Після десятого етапу "королеви автоспорту" в Бельгії, яке викликало чимало суперечок у вболівальників на нас очікує останнє перед 4-тижневою перервою Гран-прі Угорщини.

З 24 по 26 серпня на автодромі "Хунгароринг", що знаходиться поблизу Будапешта, визначиться переможець угорського етапу Формули-1. Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні завершальної перед канікулами гонки.

Історична довідка

Гран-прі Угорщини по праву можна назвати історичним, а трасу Хунгароринг – легендарною. І це не просто пафос заради пафосу, перша гонка в Будапешті відбулась ще в 1936-му, хоч потім і сталась перерва між заїздами у 50 років.

Для тогочасного очільника чемпіонату Берні Екклстоуна було великим успіхом провести етап за залізною завісою, через 50 років після першої гонки в Угорщині. У 1986-му на Гран-прі прийшло 200 тисяч глядачів.

На сьогодні етап також украй популярний, хоча більшість фанатів складають не місцеві жителі, а приїжджі уболівальники, особливо з Німеччини.

З 1986-го, Гран-прі Угорщини щороку входить до календаря Формули-1 і незмінно етапи проводяться на Хунгароринзі.

За свою 40-річну історію траса під Будапештом увінчав двох гонщиків: Найджел Менселл у 1992 році та Міхаель Шумахер у 2001 році змогли виграти тут титули чемпіона світу.

Крім того, команди Вільямс та Феррарі також завоювали Кубок конструкторів на "Хунгарорингу": британці у 1996 році, а італійці у 2001, 2002 і 2004 роках.

Перша зміна в конфігурації траси була здійснена в 1989 році, коли шикана після третього повороту (тимчасовий захід, вжитий під час будівництва через виявлення джерела на місці, де мала пролягати пряма траса) була видалена шляхом перекриття струмка.

У 2003 році головна пряма була подовжена приблизно на 200 метрів, а шпилька в кінці прямої була звужена, щоб створити більше можливостей для обгону. Окрім того, було звужено поворот номер 12. Ці зміни подовжили довжину траси з 3,975 до 4,381 км.

А минулого року "Хунгароринг" трохи осучаснили для зручності вболівальників та команд. У 2026-му ж було оновлено покриття у 1 та 12 поворотах, що стало продовженням торішніх робіт.

Рекорди етапу в Угорщині

Абсолютним рекордсменом за перемогами є гонщик Феррарі Льюїс Гамільтон, який 8 разів підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу пошани.

Попри це 7-разовий чемпіон світу вже 6 років не виграє в Угорщині, востаннє сер Льюїс перемагав ще ковідний заїзд 2020-го.

Найближчим до Гамільтона є дві легенди автоспорту Міхаель Шумахер та Айртон Сенна, які мають по 4 та 3 перемоги на "Хунгароринзі" відповідно.

Щодо команд, то явним домінатором в гонках поблизу Будапешта є Макларен, які можуть цими вихідними додати до своїх 13 перемог ще одну.

По 7 перемог мають команди Вільямс та Феррарі, а також 5 та 4 на рахунку Мерседеса та Ред Булл.

Конфігурація треку

Автодром Хунгароринг вважається одним із найтехнічніших і найвимогливіших у Формулі-1. Ця траса є однією з найповільніших у чемпіонату – одне коло має довжину 4,381 км, а гонка триває 70 кіл, що складає загальну дистанцію заїзду в 306,63 км.

У 2020-х роках "Хунгароринг" частково оновлювали: деякі ділянки траси переасфальтували для покращення зчеплення, а зони безпеки розширили згідно з новими стандартами FIA. Водночас конфігурація залишилася майже незмінною з моменту дебюту в календарі Формули-1 у 1986 році, що робить її однією з найстабільніших в історії.

Траса налічує 14 поворотів та 4 зони прямих, де можна буде використовувати активну аеродинаміку. Ключові ділянки – перший поворот після довгої стартової прямої, де виникає найбільше шансів на обгін, а також середній сектор з послідовністю технічних зв'язок, що вимагають високої точності в керуванні.

Завдяки поєднанню складної, вузької конфігурації і спекотного літа, яке часто ускладнює умови для гонщиків, "Хунгароринг" є справжнім тестом на майстерність і витривалість – як для пілотів, так і для інженерів.

Щодо накопичення енергії, то під час кваліфікації та режиму обгону пілоти матимуть у розпорядженні відразу 9Мдж, що не має бути проблемою для "Монако без стін".

Якщо у Бельгії FIA (Міжнародна автомобільна федерація) доводилось приховувати максимальну швидкість, щоб не демонструвати, як пілоти навмисно проїжджають деякі ділянки повільніше для рекуперації енергії, то в Угорщині, з її повільними поворотами, з цим проблем не буде.

F1

Рекордне коло гонки на Гран-прі Угорщини продемонстрував пілот Феррарі Льюїс Гамільтон, який у 2020 році за кермом Мерседеса проїхав за 1:16,627.

Шини, стратегії та погода в Угорщині

Для цієї гонки виробник гуми для Формули-1 Pirelli вирішив не експериментувати та повторив конфігурацію минулих року, в якій використовувалась одні з найм'якших шин із доступних: C3 жорсткі, C4 середні та C5 м'які.

Ще однією важливим компонентом, що супроводжує Гран-прі Угорщини є висока температура, Будапешт, що проводиться традиційно наприкінці липня, на початку серпня, є одним з найпекельніших треків сезону.

Висока температура асфальту може призвести до різноманіття стратегії, де одні спробують зберегти перший комплект гуми і матимуть один піт-стоп, а інші не берегтимуть шини і матимуть дві зупинки, однак з швидшим темпом.

Щодо погоди, то тут ситуація вкрай цікава. Деякі метеорологічні служби прогнозують невеликі опади в неділю, хоча більш ймовірно, що ми отримаємо гонку по суху, хоч і не на розпеченому від сонця "Хунгароринзі".

Фаворити та інтриги Гран-прі Угорщини

Гран-прі Угорщини стане останнім перед великою перервою гонкою в Формулі-1 і вона визначить, який відрив буде між лідерами чемпіонату за 10 етапів до завершення сезону.

Важливо перемагати тут Джорджу Расселлу та Льюїсу Гамільтону, які мають не такий великий відрив від лідера загального заліку Андреа Кімі Антонеллі.

Однак траса в Угорщині більше орієнтована на швидкість у поворотах, а отже потужність двигуна Мерседес може відійти на другий план. Якщо "срібні стріли" знову підготують особливі налаштування та формацію заднього антикрила, щоб мінімізувати втрати, як це було в Монако, то Кімі Антонеллі може вкотре всіх здивувати.

В іншому випадку ж за перемогу мають боротись гонщики Феррарі та Макларен, які згідно з телеметрією мають значну перевагу саме в поворотах.

Гамільтон – має найбільше перемог в історії на "Хунгароринзі", Леклер тут не вигравав, однак минулого року здивував усіх поулом, що не вдалось конвертувати в 1 місце через проблеми з болідом.

А Норріс та Піастрі – два останніх переможці етапу в Будапешті, а також "папая" привезе великий пакет оновлення на останній етап перед перервою.

Сюди ж можна додати і Макса Ферстаппена. Він тут тріумфував у 2022-му та 2023-му, тому можна очікувати на нього сюрпризу й цього року.

Подіум Гран-прі Італії 2025: Макс Ферстаппен (1 місце, по центру), Ландо Норріс (2 місце, зліва по камері), Оскар Піастрі (3 місце, праворуч по камері) Getty Images

Після напруженого етапу в Бельгії, де велику роль відігравав двигун, ми прогнозували, що Ауді можуть зачепитись за очки, так і вийшло. Чи повторять вони свій успіх – сподівань не багато, а от інші представники середньої групи, як-то Хаас чи Вільямс можуть зачепитись за залікову зону, якщо їх пілоти зможуть витиснути максимум у кваліфікації.

Ну і однією з найбільших інтриг є команда Астон Мартін. Нарешті Фернандо Алонсо і Ленс Стролл дочекались оновлень і деякі журналісти називають цифру у 2-2,5 секунди з кола, що оновлений АМ зможе відіграти.

У Бельгії ці покращення дозволили б максимум боротись з Каділак, однак можливо вже в Угорщині ми побачимо, як зелений болід почне свій шлях у боротьбі за нові вершини.

Прогноз Чемпіона

Минулого разу ми вгадали, що представники відразу 7 команд заїдуть в очки, цього разу підемо більш нудним варіантом.

По-перше, ми вважаємо, що збережеться цікава тенденція цього сезону, де жодного разу подіум не повторювався – завжди до першої трійки входили пілоти в різній конфігурації.

По-друге, ми матимемо нового переможця, тобто ні пілоти Феррарі, ні гонщики Мерседес не виграють етап в Угорщині.

Розклад Гран-прі Угорщини

П'ятниця, 24 липня

14:30 – 15:30. Перша практика

18:00 – 19:00. Друга практика

Субота, 25 липня

13:30 – 14:30. Третя практика

17:00 – 18:00. Кваліфікація

Неділя, 26 липня

16:00. Гонка

Де дивитися Гран-прі Угорщини

Дивитися гонку та кваліфікацію Гран-прі Угорщини можна на ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports Ukraine +.