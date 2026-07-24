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Сенна, Шумахер, Менселл: до 40-річчя Гран-прі Угорщини всі 14 поворотів Хунгароринга отримали офіційні імена

Олексій Мурзак — 24 липня 2026, 18:56
Сенна, Шумахер, Менселл: до 40-річчя Гран-прі Угорщини всі 14 поворотів Хунгароринга отримали офіційні імена
Getty Images

На честь 40-річчя Гран-прі Угорщини Формули-1 всі 14 поворотів автодрому Хунгароринг вперше в історії отримали офіційні імена.

Про це повідомляє Formula1.com.

Імена поворотів траси

  • Поворот 1: Піке (на честь Нельсона Піке)
  • Поворот 2: Гамілтон (на честь Льюїса Гамілтона)
  • Поворот 3: Спрінг (на честь долини трьох джерел)
  • Поворот 4: Менселл (на честь Найджела Менселла)
  • Поворот 5: Модьйород (на честь муніципалітету траси)
  • Повороти 6 та 7: Драйвінг Центр
  • Повороти 8 і 9: Буда / Пешт
  • Поворот 10: Дунай
  • Поворот 11: Алезі (на честь Жана Алезі)
  • Поворот 12: Шумахер (на честь Міхаеля Шумахера)
  • Поворот 13: Сенна (на честь Айртона Сенни)
  • Поворот 14: Сіш (на честь Ференца Сіша)

Уже традиційно Гран-прі Угорщини, яке відбудеться з 24 по 26 липня 2026 року на автодромі "Хунгароринг" поблизу Будапешта, стає останнім етапом перед літньою перервою. Далі на Формулу-1 чекає чотиритижнева пауза.

Головна гонка вікенду запланована на неділю, 26 липня , о 16:00 за київським часом.

Минулого року "Хунгароринг" трохи осучаснили для зручності вболівальників та команд. У 2026-му ж було оновлено покриття у 1 та 12 поворотах, що стало продовженням торішніх робіт.

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