Сенна, Шумахер, Менселл: до 40-річчя Гран-прі Угорщини всі 14 поворотів Хунгароринга отримали офіційні імена

На честь 40-річчя Гран-прі Угорщини Формули-1 всі 14 поворотів автодрому Хунгароринг вперше в історії отримали офіційні імена.

Про це повідомляє Formula1.com.

Імена поворотів траси

Поворот 1: Піке (на честь Нельсона Піке)

Поворот 2: Гамілтон (на честь Льюїса Гамілтона)

Поворот 3: Спрінг (на честь долини трьох джерел)

Поворот 4: Менселл (на честь Найджела Менселла)

Поворот 5: Модьйород (на честь муніципалітету траси)

Повороти 6 та 7: Драйвінг Центр

Повороти 8 і 9: Буда / Пешт

Поворот 10: Дунай

Поворот 11: Алезі (на честь Жана Алезі)

Поворот 12: Шумахер (на честь Міхаеля Шумахера)

Поворот 13: Сенна (на честь Айртона Сенни)

Поворот 14: Сіш (на честь Ференца Сіша)

Уже традиційно Гран-прі Угорщини, яке відбудеться з 24 по 26 липня 2026 року на автодромі "Хунгароринг" поблизу Будапешта, стає останнім етапом перед літньою перервою. Далі на Формулу-1 чекає чотиритижнева пауза.

Головна гонка вікенду запланована на неділю, 26 липня , о 16:00 за київським часом.

Минулого року "Хунгароринг" трохи осучаснили для зручності вболівальників та команд. У 2026-му ж було оновлено покриття у 1 та 12 поворотах, що стало продовженням торішніх робіт.