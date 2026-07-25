Норріс виграв кваліфікацію Гран-Прі Угорщини

У суботу, 25 липня, на автодромі Хунгароринг відбулася кваліфікація Гран-прі Угорщини Формули-1 сезону-2026.

Перемогу та поул відповідно здобув пілот Макларен Ландо Норріс. Другим став Льюїс Гамільтон з Феррарі, а його напарник по команді Шарль Леклер замкнув топ-3.

Зазначимо, що вперше у сезоні поул не здобув представник Мерседеса. Так, лідер загального заліку Кімі Антонеллі став 4-м, а його партнер по команді Джордж Рассел показав 7-й час.

Результати кваліфікації

Ландо Норріс (Макларен) – 1:17.207 Льюїс Гамільтон (Феррарі) +0.012 Шарль Леклер (Феррарі) +0.238 Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +0.238 Оскар Піастрі (Макларен) +0.477 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0.518 Джордж Рассел (Мерседес) +0.553 Ісак Аджар (Ред Булл) +0.649 Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз) +1.074 Ніко Гюлькенберг (Ауді) +1.479

Головна гонка вікенду запланована на неділю, 26 липня , о 16:00 за київським часом.

Як відомо, на честь 40-річчя Гран-прі Угорщини Формули-1 всі 14 поворотів автодрому Хунгароринг вперше в історії отримали офіційні імена.