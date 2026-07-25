Норріс виграв кваліфікацію Гран-Прі Угорщини
Ландо Норріс
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У суботу, 25 липня, на автодромі Хунгароринг відбулася кваліфікація Гран-прі Угорщини Формули-1 сезону-2026.
Перемогу та поул відповідно здобув пілот Макларен Ландо Норріс. Другим став Льюїс Гамільтон з Феррарі, а його напарник по команді Шарль Леклер замкнув топ-3.
Зазначимо, що вперше у сезоні поул не здобув представник Мерседеса. Так, лідер загального заліку Кімі Антонеллі став 4-м, а його партнер по команді Джордж Рассел показав 7-й час.
Результати кваліфікації
- Ландо Норріс (Макларен) – 1:17.207
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) +0.012
- Шарль Леклер (Феррарі) +0.238
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) +0.238
- Оскар Піастрі (Макларен) +0.477
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0.518
- Джордж Рассел (Мерседес) +0.553
- Ісак Аджар (Ред Булл) +0.649
- Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз) +1.074
- Ніко Гюлькенберг (Ауді) +1.479
Головна гонка вікенду запланована на неділю, 26 липня , о 16:00 за київським часом.
Як відомо, на честь 40-річчя Гран-прі Угорщини Формули-1 всі 14 поворотів автодрому Хунгароринг вперше в історії отримали офіційні імена.