Дуже радий знову опинитися на вершині: Норріс – про перемогу у кваліфікації Гран-прі Угорщини

Британський пілот Макларен Ландо Норріс після перемоги у кваліфікації Гран-прі Угорщини заявив, що надзвичайно задоволений опинитися на вершині рейтингу, проте відзначив складність змагань через високу конкуренцію з боку Феррарі.

Його слова передає Sky Sport.

"Дуже радий знову опинитися на вершині. Це була важка кваліфікація. Хлопці з Феррарі були дуже швидкими. Протягом усього уїк-енду боротьба була напруженою, але ми виглядали швидкими вже з перших кіл, а ще ми встановили кілька оновлень. Важко сказати, наскільки це вплинуло на час проходження кола, але сьогодні це, безперечно, допомогло. Дуже радий знову опинитися на вершині, особливо на трасі, де, безперечно, хочеться стартувати з поул-позиції".

За твердженнями 26-річного гонщика, він почувався впевненим весь день. Також Норріс подякував своїй команді за вдалу підготовку до змагань та за проведену роботу.

"Я відчував впевненість протягом усього сьогоднішнього дня. Мої кола в Q3 не були найкращими, навіть останнє, тому я приємно здивований, що опинився на першому місці. Ми добре попрацювали. Машина поводилася добре, я відчував впевненість. На останньому колі я натиснув сильніше – дещо дало результат, дещо ні, але головне, що в кінець кінцем ми це зробили. Дуже радий за команду. Дуже дякую їм за те, що так наполегливо працювали, і завтра на нас чекає ще одне важливе завдання".

Нагадаємо, що за підсумками кваліфікації Гран-прі Угорщини Формули-1 сезону-2026 Норріс здобув перемогу з результатом 1:17.207. Друге місце посів представник Феррарі Шарль Леклер, відставши від лідера на 0.238 секунди. Трійку лідерів замкнув Оскар Піастрі з Макларен, поступившись своєму партнеру з команди на 0.477 секунди.

Спочатку другу позицію на решітці здобув Льюїс Гамільтон, але після введення штрафних санкцій від стюардів FIA британець опинився на п'ятій позиції.

Додамо, що головна гонка вікенду запланована на неділю, 26 липня, о 16:00 за київським часом.

Як відомо, на честь 40-річчя Гран-прі Угорщини Формули-1 всі 14 поворотів автодрому Хунгароринг вперше в історії отримали офіційні імена.