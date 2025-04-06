Антонеллі підкорилися кілька нових рекордів на Гран-прі Японії

Пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі зумів підкорити кілька рекордів на третій гонці сезону Формули-1 – Гран-прі Японії.

Італієць, якому на сьогодні 17 років, 7 місяців та 12 днів, зумів стати наймолодшим гонщиком в історії, який лідирував у заїзді та проїжджав найшвидше коло гонки.

Обидва досягнення італієць відібрав у чинного чемпіона світу Макса Ферстаппена, який сьогодні здобув перемогу на трасі в Судзуці. Лідирував у гонці нідерландець вперше, бувши на три дні старшим за Кімі, а найшвидше коло гонки Ферстаппен продемонстрував аж у віці 19 років, 1 місяця та 14 днів на Гран-прі Бразилії-2016.

Також Антонеллі став першим новачком з часів Льюїса Гамільтона, який заробив очки в трьох поспіль гонках Формули-1. Наразі італійський пілот Мерседес має 30 залікових балів у добірку та 5 місце в загальному заліку пілотів.

Kimi Antonelli is the first rookie since Lewis Hamilton to score points in their first three F1 races ⭐ pic.twitter.com/zvBdsuuRba — Autosport (@autosport) April 6, 2025

Нагадаємо, що на Гран-прі Австралії Андреа Кімі Антонеллі став другим наймолодшим пілотом, який здобув очки у Формулі-1. Під час гонки в Мельбурні йому було 18 років, 6 місяців та 19 днів, молодшим гонщиком із заліковими балами був лише Макс Ферстаппен, який завоював очки ще у віці 17 років, 5 місяців та 29 днів.