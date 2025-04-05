Передав привіт колишній: Сайнс втратить три місця на старті Гран-прі Японії

Пілот Вільямса Карлос Сайнс отримав штраф у вигляді втрати трьох стартових місць на Гран-прі Японії.

Про це повідомляє сайт Формули-1.

30-річний іспанець був оштрафований за інцидент, який стався під час другого сегменту кваліфікації майбутньої гонки. Сайнс заблокував пілота Феррарі Льюїса Гамільтона, коли той був на швидкому колі.

Carlos Sainz has been handed a three-place grid penalty for impeding Lewis Hamilton 🚨



This drops Sainz from P12 to P15 for the Grand Prix#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/4kBmfW3lMJ — Formula 1 (@F1) April 5, 2025

Сайнс заявив, що його застали зненацька, і через швидкість наближення боліда під номером 44 та кут нахилу його боліда, Карлос не міг бачити суперника у своїх дзеркалах.

І хоча семиразовий чемпіон світу пройшов до третього сегменту кваліфікації, стюарди прийняли рішення все одно покарати Сайнса. Тому Гран-прі Японії Карлос розпочне з 15-ї позиції, а не 12-ї.

Зазначимо, що саме Гамільтон замінив Сайнса у складі Скудерії перед стартом нинішнього сезону. Про цю заміну стало відомо ще до початку сезону 2024 року.

Нагадаємо, що Гран-прі Японії пройде завтра, 6 квітня. Старт заїзду запланований на 08:00 за київським часом.

Кваліфікацію Гран-прі Японії виграв Макс Ферстаппен – пілот Ред Булл зумів випередити обох представників Макларена.