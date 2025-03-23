Претензії Піастрі на титул, смерть легенди та камбек аутсайдера: підсумки етапу Формули-1 в Китаї

Не встигли фанати Формули-1 відійти від неймовірного Гран-прі Австралії, як тут же "королева автоспорту" вивалила на нас Гран-прі Китаю.

Етап у Шанхаї став першим, який організував спринтерську гонку цього сезону, що вже зробило вікенд таким особливим. Як і тиждень тому, ми підготували для вас короткий переказ найцікавіших подій минулих трьох днів.

Дякуємо за все, Едді

На жаль, весь китайський етап був затьмарений трагічною новиною: у віці 76 років після боротьби з онкологічним захворюванням помер Едді Джордан.

Ірландець був далеко не пересічною особистістю для історії автоспорту. Після короткої гоночної кар'єри він створив власну команду Ф1, яка за 14 років свого існування дала шанс проявити себе багатьом видатним гонщикам, серед яких, звісно ж, виділяється Міхаель Шумахер.

Коли стало відомо про смерть Джордана, всі зі світу Формули-1 (і не тільки) висловили свою повагу і вдячність Едді за його вплив на спорт і на їхні життя. У певному сенсі Джордан був культовою для Ф1 особистістю, і такі люди дуже потрібні всім і всюди.

Remembering Eddie Jordan, the legendary F1 team owner and all-round entertainer 💛 pic.twitter.com/ZVcZtJBYkZ — Formula 1 (@F1) March 20, 2025

Дебютний успіх Гамільтона

Для багатьох питання адаптації Льюїса Гамільтона в Феррарі та всіх її традицій (у прямому та переносному сенсах) було мало не ключовим. Хтось скептично ставився до цього союзу, а хтось, як президент ФІА і екскерівник Скудерії Стефано Доменікалі, вірив в успіх британця в червоних кольорах.

Перший етап сезону вийшов специфічним, а тому він не міг дати конкретної відповіді. Зрозуміло, що все це більше робота на довгу, але в Китаї сер Льюїс нагадував себе колишнього.

Перемогу в кваліфікації спринту завжди можна пояснити проблемами суперників і одним сильним колом Гема. Але ж під час самих перегонів семиразовий чемпіон світу нікому не дав жодного шансу відібрати у нього перемогу.

Гамільтон у найкращих традиціях себе часів Мерседес провів ідеальний заїзд і завоював дебютну перемогу в складі Феррарі. Так, це був лише спринт, а не повноцінний Гран-прі, в якому у Льюїса, як виявилося, не було шансів на успіх, але теж добре.

YESSS LEWIS!! 🔥



First victory in red!!! 🔴 pic.twitter.com/hvRyb24lwv — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 22, 2025

Лоусон наближається до звільнення

Перед стартом сезону ми задавалися питанням, чи зможе Ліам Лоусон розбити прокляття другого пілота Ред Булл. Судячи з усього, йому це далеко не під силу.

Ніхто не очікував, що новозеландець буде на рівних боротися з Максом Ферстаппеном. Усі розуміли, що якщо Ліам зможе хоча б повторювати результати торішнього Серхіо Переса, буде вже непогано. Але ні, все виявилося набагато гірше. Настільки гірше, що вже в Японії Лоусон може попрощатися з місцем в австрійській команді.

В Інтернеті фанати вже почали вибачатися перед Чеко за всі жарти та знущання, які вилилися на нього минулого року. Хто ж знав, що Лоусон зможе "перевершити" результати мексиканця? Хіба що Юкі Цунода.

Checo Perez looking at Liam Lawson’s start to the season: 😂#ChineseGP pic.twitter.com/i2uHxTdOgO — Mitchell Radford (@RaddersOnSport) March 22, 2025

Регулярні провали у кваліфікації та нездатність витиснути бодай щось із боліда під час гонки рано чи пізно призведуть до того, що Ліам стане ще однією жертвою прокляття другого боліда Ред Булл.

Дуен не вражає, Колапінто вже на низькому старті

Сина п'ятиразового чемпіона світу MotoGP Міка Дуена можна сміливо вважати другим претендентом на втрату місця у Формулі-1.

На відміну від Лоусона, позиція Джека Дуена була хиткою ще до старту сезону. І, найімовірніше, це відіграє свою брудну роль, впливаючи на впевненість та результати австралійця.

Упродовж усього китайського вікенду Джек мав проблеми з усім. Кілька розворотів, страйк імені Заубера у спринті та єдиний штраф за увесь Гран-прі серед усіх пілотів – такий підсумок виступу Дуена у Китаї. Ніхто не здивується, якщо вже зовсім скоро Флавіо Бріаторе дотисне ідею із заміною на Франко Колапінто.

The cameraman knew exactly what they were doing when Jack Doohan brought out the red flag 👀#ChineseGP pic.twitter.com/tTxfMURevh — Autosport (@autosport) March 21, 2025

Піастрі дивовижний, але чи готовий до титулу?

Гран-прі Китаю знову підтвердив побоювання вболівальників, що цього року ніхто не зможе скласти конкуренцію Макларену. І навіть якщо так воно і буде, ми зможемо поспостерігати за битвою за титул двох молодих гонщиків.

Після катастрофи на батьківщині Оскар Піастрі провів практично ідеальний вікенд. Друге місце у спринті, перший поул у кар'єрі та третя перемога – дуже навіть хороший результат, чи не так?

Oscar Piastri absolutely nailed his @Pirellisport pole lap 👏



Ride onboard with the @McLarenF1 ace as he charges around the Shanghai International Circuit #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/WTOC81G0Fb — Formula 1 (@F1) March 22, 2025

Як і у випадку з Гамільтоном у спринті, по ходу заїзду не виникало думок про те, хто ж фінішує першим. Поки у Ландо Норріса була боротьба з Джорджем Расселлом і педаллю гальма, Піастрі в комфортному режимі привіз командний дубль (між іншим, 50-й в історії "папаї") і ранні претензії на чемпіонський титул.

"Феррарі" етапу: старі звички Боно

Усі розуміли, що рано чи пізно це станеться. І це сталося.

Багаторічний гоночний інженер Гамільтона Пітер "Боно" Боннінгтон упродовж останніх 13(!) років звик вимовляти фрази, що стали культовими у фанатському середовищі ("It`s Hammertime" і "Get in there, Lewis").

І вимовляв він їх, звертаючись до Льюїса. Тому навряд чи хтось здивувався, коли Боно назвав Андреа Кімі Антонеллі Льюїсом. Звичка, що з неї взяти...

Lewis, Charles is faster than you

Під час Гран-прі Китаю Феррарі наважилася на перший відвертий командний наказ, попросивши Льюїса Гамільтона пропустити вперед Шарля Леклера з поламаним переднім антикрилом (яке монегаск зламав через контакт із Льюїсом на старті).

Hamilton: I've been hit by someone



Leclerc: pic.twitter.com/q8wJYw9p28 — F1 TROLL (@f1trollofficial) March 23, 2025

Британець певний час не виконував наказ, аргументуючи це тим, що напарник має ближче до нього під'їхати. Але гоночний інженер все ж зумів переконати Льюїса віддати позицію Шарлю.

Леклер, до слова, справді поїхав швидше за чемпіона і навіть спробував пройти Джорджа Расселла. Але після успішного спринту Феррарі розчарувала. Гамільтона єдиного з усієї групи лідерів покликали на другий піт-стоп, через який він пропустив уперед Макса Ферстаппена. Трохи згодом нідерландець пройшов і Леклера, якому вирішили не міняти пошкоджене крило. Як підсумок: усе ті самі 5 та 6 позиції, що й на старті, тільки напарники помінялися місцями.

Не можна не відзначити, що після появи Гамільтона в команді Леклер став більш дратівливим. Немов він боїться, що сер Льюїс відбере в нього статус головної зірки Скудерії. Що ж, і хоча монегаск в обох заїздах фінішував вище за напарника, саме британець приніс Феррарі першу перемогу в сезоні і першу перемогу в спринті за весь час.

Страждання Астон Мартіна

Передсезонний прогноз щодо Астон Мартіна збувається і можна сміливо заявляти, що команда зливає сезон заради майбутніх перспектив нового регламенту під впливом Едріана Ньюї.

Помітна не те, що стагнація, а регрес британців. Ще пару років тому Фернандо Алонсо завозив болід на подіум у надії навіть на перемогу. Минулого року АМ скотився до п'ятої сили чемпіонату, а цього сезону все ще гірше.

У Алонсо два сходи за дві гонки, результат Ленса Стролла в Австралії не варто сприймати серйозно з огляду на всі події, які тоді відбулися. Більш показовим став Китай, де канадець фінішував 12-м, поступившись обом Хаасам і Вільямсу Алекса Албона.

Загалом, у 2025 році не варто чекати від Астон Мартіна нічого хорошого. Команда просто доїде сезон, а там уже як вийде. На жаль, такі реалії Формули-1.

🟢 The moment when Fernando's rear brakes caught fire in the opening stages of the race, causing him to retire.pic.twitter.com/V8G7koFfwu — Aston Martin F1 News (@AMFormula1News) March 23, 2025

Реабілітація Хаас

Ось вже хто зумів здивувати, так це Хаас. І не можна сказати, що подвійні очки за підсумками Гран-прі Китаю стали випадковістю.

Після катастрофічного етапу в Австралії всі в американському колективі визнали, що було безліч проблем, з якими там спробують розібратися до вікенду в Шанхаї.

Що ж, у них явно це вийшло. Причому варто відзначити обох пілотів. Естебан Окон став справжнім лідером команди, не відчуваючи тиску ні з боку напарника, ні з боку керівництва, як це було в Альпін.

А Олівер Берман цілком і повністю заслужив отримати звання Гонщик дня. Стартувавши з 17-ї позиції, юний британець фінішував десятим, лише в п'яти секундах від дев'ятого Албона і в дванадцяти – від сьомого напарника. Дуже гідний результат. Але тепер головне зафіксувати його успішною роботою надалі. Тож спостерігатимемо, як американська команда з цим впорається, але потенціал у боліда точно є.