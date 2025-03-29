Радник Ред Булл: Цунода може не хвилюватися за своє місце в команді

Радник Ред Булл Гельмут Марко запевнив, що австрійський колектив дозволить Юкі Цуноді провести сезон до самого кінця.

Слова 81-річного австрійця наводить Motorsport.

Нещодавно "бики" оголосили про зміну в складі пілотів, відправивши Ліама Лоусона назад в Рейсін Буллз через провальний старт кампанії 2025 року.

Місце 23-річного новозеландця посів 24-річний японець, який нарешті отримав можливість продемонструвати свої навички у складі Ред Булл.

"Юкі Цунода – швидкий гонщик, ми це знаємо, але у нього були і злети, і падіння. Ось чому ми вважали Лоусона кращим і сильнішим кандидатом. Але Юкі зазнав трансформації. Він змінив свій підхід до справи, і в цій ситуації це був просто найкращий варіант. У Юкі були злети і падіння – я пам'ятаю дві аварії в Мексиці, наприклад. Він просто не був таким стабільним, як зараз. Це вже п'ятий сезон для нього. І досвід роботи в таких складних умовах – це величезний фактор. Юкі неодноразово підкреслював, що він – саме та людина, яка потрібна Ред Булл. Ні, Цуноді не варто хвилюватися (що його поміняють по ходу сезону). Але не забувайте, що Ліам Лоусон двічі кваліфікувався 20-м. А це важко", – сказав Марко.

Австрієць назвав співпадінням те, що заміна на японця відбулася перед етапом саме в Японії.

"Те, що наступна гонка відбудеться в Японії – це просто збіг обставин. І звичайно, Хонда (постачальник силових установок) задоволена рішенням – це зрозуміло. Але це не було вирішальним фактором. Наша співпраця все одно закінчується в кінці цього року".

Нагадаємо, що гоночний вікенд в Японії проходитиме з 4 по 6 квітня. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всх етапів Формули-1 сезону-2025.

Раніше стало відомо, що на етапі в Бахрейні за Феррарі виступить шведський дебютант.