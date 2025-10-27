Норріс-домінатор, схід Сайнса врятував Леклера від Ферстаппена: підсумки етапу Формули-1 у Мексиці

Останні приклади попередніх років не дарували нам надії на те, що Гран-прі Мексики цього року буде цікавим та інтригуючим. Але, на наше спільне щастя, очікування не виправдалися, і ми отримали те, заради чого ми й дивимося Формулу-1. Хіба що за винятком головного – боротьби за перемогу.

Норріс остаточно перехопив ініціативу

Це був безперечно вікенд імені Ландо Норріса. Жоден із суперників не зміг скласти йому конкуренцію ні в кваліфікації, ні в перегонах.

Спочатку Норріс практично з нізвідки знайшов зайві 0,6 секунди під час фінальної спроби у кваліфікації, завдяки чому він вирвав поул із рук Шарля Леклера.

Напевно, практично всі розуміли, що якщо на старті Гран-прі не станеться нічого неординарного, британський гонщик спокійно доїде до фінішу на першому місці.

Так воно і сталося. Це був один із найбільш домінуючих виступів у цьому сезоні. На фініші Норріс привіз Леклеру 30 секунд. Ландо опинився у своїй лізі, де йому не було рівних, що в підсумку принесло більше, ніж просто перемогу.

Lando Norris this ENTIRE race! pic.twitter.com/mKAbdOPiIL — The Race (@wearetherace) October 26, 2025

З Мексики Ландо Норріс відвіз перемогу, кубок, 25 очок, лідерство в чемпіонаті і повну психологічну перевагу над Оскаром Піастрі, який продовжує перебувати в якомусь анабіозі.

Вперше з етапу в Бахрейні (а це було аж 13 квітня!) Норріс повернув собі перше місце в особистому заліку. Так, відрив від напарника становить лише одне очко, але сам факт перехоплення лідерства має додати Ландо впевненості.

Проти Норріса зараз може зіграти історія і статистика: щоразу, коли пілот Макларен вигравав Гран-прі Мексики, переможець гонки не ставав чемпіоном того ж року. Таких випадків було три:

1969 рік: Денні Халм (гонка) → Джекі Стюарт (чемпіон);

Джекі Стюарт (чемпіон); 1988 рік: Ален Прост (гонка) → Айртон Сенна (чемпіон);

1989 рік: Айртон Сенна (гонка) → Ален Прост (чемпіон).

Чи зламає Ландо це макларенівське коло?

Ферстаппен наблизився, але відстав від нового лідера

Ось такий ось парадокс стався в результаті Гран-прі Мексики. Хоча сам Макс сподівався мати більше впливу на результат заїзду.

Вигравши другу п'ятничну практику, Ферстаппен ніби показав, що він і в Мехіко збирається боротися за перемогу. Але, як виявилося, це було далеко від правди.

Кваліфікація розставила все по своїх місцях. Ред Булл дозволив Максу розраховувати лише на п'яте стартове місце, програвши Норрісу практично 0,5 секунди. Можна сказати, що у Ферстаппена було лише два варіанти, за яких він міг претендувати на перемогу: технічні проблеми боліда Норріса та події в перших поворотах першого кола.

Але не сталося ні одне, ні інше. Ба більше, розпочавши заїзд на мідіумі, в той час, як усі інші були на софті, нідерландець готувався страждати першу частину дистанції. У цей час він побився з Льюїсом Гамільтоном, а боротьба з Джорджем Расселлом коштувала йому програного четвертого місця на користь Олівера Бермана.

Зрозумівши, наскільки мідіум поганий, команда "перевзула" Ферстаппена в софт, який окрилив його машину. Макс прорвався на третє місце і за 15 кіл наздогнав Леклера, який йшов попереду.

За два кола до фінішу Ферстаппен чинив сильний тиск на суперника. Здавалося, що обгін неминучий, але несподіваний схід Карлоса Сайнса буквально врятував колишнього напарника іспанця, у чому Шарль зізнався одразу після гонки.

До Гран-прі Мексики Ферстаппен програвав лідеру чемпіонату (Піастрі) 40 очок. Він відіграв у австралійця 5 очок, однак тепер його відставання від лідера становить 36 балів – Норріс вирвався вперед.

Ферстаппен чудово розуміє, що йому потрібно проводити ідеальні етапи, щоб виграти п'ятий титул поспіль. До кінця сезону він може заробити максимум 116 очок (4 гонки + 2 спринти). Шансів не те, щоб багато, але Макс точно не з тих, хто припинить боротися.

Головна зірка мексиканської гонки

Цей статус цілком заслужено отримав Олівер Берман за свій видатний виступ на автодромі братів Родрігес.

Стартувавши з дев'ятої позиції, молодий британець зумів прорватися до Топ-5, після чого провів успішну боротьбу з Максом Ферстаппеном, про що ми вже згадували.

Ollie Bearman SENDS a lunge on Max Verstappen... and gets through! 😮‍💨



The Haas driver is currently P4 on the road 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/MbX4ABNQpm — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Сам Берман кумедним чином прокоментував цей момент із чотириразовим чемпіоном світу.

"Я обісрався", – лаконічно підсумував Олівер.

Окрім обгону Ферстаппена Берман відзначився чудовим захистом, коли на нього насідали два Мерседеси, до яких пізніше приєднався Оскар Піастрі. Але, незважаючи на малу кількість досвіду, Олі вистояв і навіть не подавав ознак того, що він зараз схибить і дасть себе пройти. Берман видав свій найкращий результат у кар'єрі, а також повторив найкращий результат в історії Хаас – четверте місце Романа Грожана в Австрії.

Багато в чому завдяки 12 очкам Бермана за Гран-прі Мексики, Хаас обійшов Заубер у Кубку конструкторів. Естебан Окон своїми двома очками нівелював один бал Габріеля Бортолето – тепер американська команда посідає восьме місце, піднявши свої шанси в боротьбі за шосту сходинку за підсумками сезону.

Пробудіть Оскара

Що з ним таке? Цим питанням задаються не тільки персональні фанати Піастрі, а й деякі нейтральні вболівальники.

У перших шістнадцяти етапах сезону Оскар фінішував поза призовою трійкою лише двічі: 9 місце в хаотичній Австралії та 4 місце в Канаді. З того моменту минуло ще чотири етапи, які перебили цей результат удвічі. Причому в Баку відбувся схід з дистанції.

Саме Гран-прі Азербайджану варто вважати відправною точкою в тому, що Піастрі поступово втрачав лідерство в чемпіонаті та внутрішню впевненість. Як би спокійно Оскар не коментував свої невдачі, усім чудово зрозуміло, що зараз він не контролює ситуацію від слова зовсім.

Про Піастрі на Гран-прі Мексики навіть годі особливо й розповідати. Провал на старті, подальший прорив назад. Австралієць скористався проблемами Мерседес, але дістатися до Бермана так і не зміг – як Леклера врятував режим віртуальної машини безпеки, так само він допоміг Оліверу у випадку оборони четвертого місця від Оскара.

Піастрі вже втратив перше місце особистого заліку, і хоча ситуація взагалі не виглядає критичною, йому просто необхідно прокинутися, якщо він хоче стати чемпіоном. В іншому випадку Оскар буде з умовного п'ятого місця у гонці спостерігати, як його напарник приміряє на себе чемпіонську корону 2025 року.

Упущена можливість: власна помилка чи подвійні стандарти?

Результат кваліфікації Гран-прі Мексики наче натякав на можливість того, що Льюїс Гамільтон нарешті фінішує на подіумі, вперше з моменту свого переходу до Феррарі. Але перші кола перегонів одразу ж позначили, що і цей заїзд не буде тріумфальним.

Фатальною виявилася боротьба за позицію з Максом Ферстаппеном, у результаті якої семиразовий чемпіон зрізав поворот і повернувся на трек попереду суперника.

Головною проблемою було те, що Гамільтон не проїхав спеціальною доріжкою, як про це просив директор гонки. Найкумедніше полягає в тому, що під час однієї з практик Льюїс проїхав повз цей самий четвертий поворот і повернувся на трасу саме так, як і повинен був це зробити.

За умовами, гонщики могли проїхати травою, як це зробив Гем у гонці, але тільки якщо вони не мали можливості проїхати доріжкою. Льюїс явно проігнорував доріжку, поспішаючи повернутися на трек попереду Ферстаппена, за що отримав суворі +10 секунд штрафу (виїхав за межі траси та отримав перевагу).

Цікаво, що Гамільтона обурив не стільки сам штраф, а його відсутність у того ж Ферстаппена, який також зрізав поворот. Британець не став звинувачувати стюардів в упередженості, але при цьому натякнув на подвійні стандарти.

Lewis Hamilton on the 10-second penalty. 👀 pic.twitter.com/k1dp6DOWHO — Motorsport (@Motorsport) October 26, 2025

FIA when Lewis leaves the track vs Max pic.twitter.com/b45yDdN9mZ — F1 TROLL (@f1trollofficial) October 26, 2025

Льюїс Гамільтон не зміг скористатися своєю найкращою кваліфікацією з сезону-2024, стартувавши з третього місця. І хто знає, чи буде в нього можливість виправити це до кінця нинішньої кампанії.

Останній шанс самурая

Трохи раніше радник Ред Булл Гельмут Марко заявив, що команда закриє питання про склад пілотів на наступний сезон після етапу в Мексиці. І якщо це дійсно так, то зовсім скоро ми можемо почути новини про відхід Юкі Цуноди.

Після того, як він замінив Ліама Лоусона в "биках", японець не радував результатами від слова взагалі. Ситуація почала виправлятися лише нещодавно. Починаючи з етапу в Нідерландах, Юкі чергує потрапляння до Топ-10 із гонками без набраних очок. І в Мексиці Цунода не зміг допомогти команді в боротьбі за друге місце Кубка конструкторів, фінішувавши одинадцятим. Так, команда сама винна, адже 12-секундний піт-стоп – це явно не показник успіху. Але навряд чи на це звертатимуть увагу, розглядаючи загальну картину його виступів.

Hold your head up HIGH Yuki Tsunoda! You held off Piastri like they asked of you & then made a heroic recovery drive after your race was destroyed by an 12-second pit stop. Be proud of yourself!!!pic.twitter.com/csKgsUklCv https://t.co/eF1Y5wGu7N — Some Queer (@HLSIII) October 26, 2025

Складно уявити, як такі результати здатні зберегти Юкі місце не те, що в Ред Булл, а в системі взагалі. Особливо після того, як за підсумками першої практики юніор Арвід Ліндблад у боліді Ферстаппена примудрився опинитися вище Цуноди.

У Сайнса та Албона будуть питання до команди

Гран-прі Мексики став черговим командним провалом для Вільямс.

Ще тиждень тому було відомо, що Карлос Сайнс втратить 5 місць на старті через аварію в Остіні. Британці не змогли цим скористатися, щоб якомога більше допомогти Алексу Албону у кваліфікації – тайський гонщик не зміг подолати перший сегмент.

Темп обох машин Вільямс дозволяв їм претендувати на потрапляння в Топ-10, але все пішло явно не за планом.

У Карлоса виникли проблеми з лімітатором швидкості, через що іспанець їхав gj піт-лейн, порушивши межу у 80 км/год. За це судді виписали йому штраф +5 секунд. Під час другого піт-стопу, коли він стояв, відбуваючи штраф, проблема нікуди не зникла – Сайнс знову перевищив швидкісний ліміт. Повторне порушення змусило покарати іспанця штрафом у вигляді проїзду gj піт-лейн. Цікаво, чи перевищив Карлос швидкість під час проїзду піт-лейн...

Албону ж буде дуже цікаво почути, у чому полягала тактика, коли його попросили пропустити вперед Сайнса, якого покарали двома штрафами. У цьому випадку Алекс втратив достатньо часу. Навряд чи можна сказати, що це повністю зіпсувало йому гонку, але його роздратування було помітне під час перемовин з інженером.

"Феррарі" етапу: маршали-камікадзе

Одним із найважливіших елементів Формули-1 є безпека. У минулому її неналежний рівень призвів до загибелі багатьох пілотів. Але в Мексиці з'явилися серйозні питання до людей, які обслуговують трек.

Одразу кілька маршалів вирішили перебігти трасу просто перед Ліамом Лоусоном, який був доволі близький до того, щоб переїхати їх.

"Я ж міг вбити їх до чортової матері", – сказав новозеландець відразу після цього епізоду.

There were Marshalls CROSSING the track during Liam Lawson's lap.......pic.twitter.com/wV7fWxnvsx — RBR Daily (@RBR_Daily) October 26, 2025

This is how close Liam Lawson came to hitting a marshal who ran across the track today 😳#MexicoGP pic.twitter.com/p9B7H3ZR9g — Autosport (@autosport) October 26, 2025

Маршалам варто нагадати, що боліди Формули-1 дуже швидкі. І навіть якщо ти вважаєш себе спритним, цього може не вистачити, коли на тебе мчить 800+ кг маси.