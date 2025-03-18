Президент Формули-1 вірить у перемогу Гамільтона в 2025 році

Президент та виконавчий директор Формули-1 Стефано Доменікалі передбачив перемогу Льюїса Гамільтона у перший сезон за кермом боліда Феррарі.

Слова 59-річного італійця наводить сайт "королеви автоспорту".

Семиразовий чемпіон світу фінішував тільки десятим у своїй дебютній за Скудерію гонці в Австралії. Незважаючи на не найвпевниніший виступ 40-річного британця, Доменікалі вірить в його успіх протягом сезону.

"Безумовно, для Льюїса це нова подорож, яка дасть йому великий поштовх, багато енергії. Я думаю, що адаптація, яку йому доведеться пройти, не лише з точки зору керування болідом, але й з точки зору інтеграції в іншу спільноту, буде легкою.

Коли у вас всередині є правильний вогонь, щоб переконатися, що цей досвід буде позитивним, ви будете присвячувати себе вдень і вночі, і це те, що він робить. Він сказав мені, що спить у Маранелло, він сказав мені, що бачив, що Феррарі означає для італійців.

Думаю, що так, Льюїс зможе перемогти в цьому сезоні. Я думаю, що це буде чудово, мушу сказати, з моєю незалежною думкою! Я думаю, що це буде добре для команди, добре для Шарля (Леклера), який продовжуватиме працювати над собою, і це буде добре для всіх команд Формули-1", – сказав Доменікалі.