Помер засновник команди Формули-1 Едді Джордан
На 77-му році життя після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням помер засновник та колишній власник команди Формули-1 Едді Джордан.
Про це повідомляє сайт Формули-1.
Джордан був ірландським гонщиком, бізнесменом, коментатором та аналітиком. У 1970-х і на початку 1980-х років Едді виграв чемпіонат Ірландії з картингу, брав участь у перегонах у таких категоріях, як Формула Форд, Формула-3 і Формула-2, а також у престижних перегонах 24 години Ле-Мана.
У 1991 році він заснував власну команду Ф1 під назвою Джордан, яка існувала до 2005 року. Через проблеми ірландець був змушений продати колектив російській компанії Midland – саме під такою назвою команда виступала у сезоні-2006.
Після цього команда ще декілька разів змінювала власника та назву (Спайкер, Форс Індія, Рейсін Пойнт). У 2018 році вона стала власністю канадського мільярдера Лоуренса Стролла. З 2021 року команда виступає у Формулі-1 під назвою Астон Мартін.
Також не можна не згадати, що саме Едді Джордан у 1991 році дав можливість дебютувати у "королеві автоспорту" тоді ще нікому невідомому Міхаелю Шумахеру. За команду Джордана виступали такі відомі гонщики, як Рубенс Баррікелло, Едді Ірвайн, Ральф Шумахер, Джанкарло Фізікелла, Гайнц-Гаральд Френтцен, Мартін Брандл, Деймон Гілл та Жан Алезі.
Останніми роками Джордан працював менеджером Едріана Ньюї, погодивши його перехід з Ред Булл в Астон Мартін.
В грудні минулого року Едді Джордан зізнався, що у нього рак сечового міхура та простати, які були діагностовані в березні та квітні того ж року. Він закликав всіх чоловіків не боятися проходити обстеження, щоб слідкувати за своїм здоров'ям.