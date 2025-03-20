Помер засновник команди Формули-1 Едді Джордан

На 77-му році життя після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням помер засновник та колишній власник команди Формули-1 Едді Джордан.

Про це повідомляє сайт Формули-1.

We are deeply saddened to hear about the sudden loss of Eddie Jordan.



With his inexhaustible energy he always knew how to make people smile, remaining genuine and brilliant at all times.



Eddie has been a protagonist of an era of F1 and he will be deeply missed.



In this moment… pic.twitter.com/ggf1ww9kmq — Formula 1 (@F1) March 20, 2025

Джордан був ірландським гонщиком, бізнесменом, коментатором та аналітиком. У 1970-х і на початку 1980-х років Едді виграв чемпіонат Ірландії з картингу, брав участь у перегонах у таких категоріях, як Формула Форд, Формула-3 і Формула-2, а також у престижних перегонах 24 години Ле-Мана.

У 1991 році він заснував власну команду Ф1 під назвою Джордан, яка існувала до 2005 року. Через проблеми ірландець був змушений продати колектив російській компанії Midland – саме під такою назвою команда виступала у сезоні-2006.

Після цього команда ще декілька разів змінювала власника та назву (Спайкер, Форс Індія, Рейсін Пойнт). У 2018 році вона стала власністю канадського мільярдера Лоуренса Стролла. З 2021 року команда виступає у Формулі-1 під назвою Астон Мартін.

Також не можна не згадати, що саме Едді Джордан у 1991 році дав можливість дебютувати у "королеві автоспорту" тоді ще нікому невідомому Міхаелю Шумахеру. За команду Джордана виступали такі відомі гонщики, як Рубенс Баррікелло, Едді Ірвайн, Ральф Шумахер, Джанкарло Фізікелла, Гайнц-Гаральд Френтцен, Мартін Брандл, Деймон Гілл та Жан Алезі.

Останніми роками Джордан працював менеджером Едріана Ньюї, погодивши його перехід з Ред Булл в Астон Мартін.

В грудні минулого року Едді Джордан зізнався, що у нього рак сечового міхура та простати, які були діагностовані в березні та квітні того ж року. Він закликав всіх чоловіків не боятися проходити обстеження, щоб слідкувати за своїм здоров'ям.