Пілотів Вільямс дискваліфікували після кваліфікації Гран-прі Сінгапуру

Олександр Булава — 4 жовтня 2025, 20:25
Пілоти Вільямс Алекс Албон і Карлос Сайнс були дискваліфіковані після кваліфікації Гран-прі Сінгапуру через технічні порушення на їхніх болідах.

Про це повідомляє F1.

Албон і Сайнс посіли 12-те і 13-те місця у кваліфікації, але втратили ці результати, оскільки команда не пройшла перевірку.

Було виявлено, що на обох машинах конструктивні елементи не відповідають регламенту DRS: отвори для рухомого елемента крила з обох боків виявилися ширшими, ніж дозволені правилами 85 мм.

Нагадаємо, поул-позицію здобув пілот Мерседес Джордж Рассел. На другому місці опинився Макс Ферстаппен, а трійку замкнув лідер чемпіонату Оскар Піастрі.

Гран-прі Сінгапуру проходитиме завтра, 5 жовтня. Старт гонки запланований на 15:00 за київським часом.

