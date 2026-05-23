Албон та Лоусон пропустять кваліфікацію до спринту Гран-прі Канади

Володимир Слюсарь — 23 травня 2026, 00:12
Пілоти Вільямс Александр Албон та Рейсінг Буллз Ліам Лоусон не візьмуть участь у кваліфікації до спринту на Гран-прі Канади.

Про це повідомляють пресслужби Вільямс та Рейсінг Буллз.

Автомобіль Албона не зможуть вчасно відремонтувати після інциденту в єдиній вільній практиці, де пілот наїхав на бабака. Після цього машину скерувало у відбійник, що спричинило червоні прапори на трасі.

Лоусон же вибув з практики через витік гідравлічної системи. Як повідомляє команда, колектив не встиг відновити машину до початку спринт-кваліфікації.

Як повідомляв RacingNews365, на прес-конференції керівників команд, яка розпочалася приблизно через 40 хвилин після кінця практики, СЕО Рейсінг Буллз підтвердив, що команда все ще чекала на машину.

