Готовий на 100%: Цунода хоче замінити Лоусона в Ред Булл на етапі в Японії

Пілот Рейсін Буллз Юкі Цунода заявив, що він готовий замінити Ліама Лоусона за кермом боліда Ред Булл вже під час наступного етапу, який пройде у його рідній Японії.

Слова 24-річного японця наводить Motorsport.

Лоусон повністю провалює старт сезону Формули-1 в якості напарника Макса Ферстаппена. 23-річний новозеландець жодного разу не подолав перший сегмент кваліфікації та фінішував чотирнадцятим у спринті, який виграв Льюїс Гамільтон з Феррарі.

Такі виступи Лоусона призвели до розмов про його потенційну заміну по ходу сезону. І Цунода вкотре підтвердив, що готовий піти на підвищення.

На питання про заміну Лоусона під час етапу в Японії Цунода відповів: "Японія? Так, 100%". Одразу після цих слів PR-команда гонщика відвела його в сторону.

Нагадаємо, що завтра, 23 березня, відбудеться Гран-прі Китаю, який розпочнеться о 09:00 за київським часом.

На нашому сайті можна ознайомитися з календарем та результатами всіх етапів сезону Формули-1 2025 року.