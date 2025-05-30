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Норріс: Не варто скидувати Ферстаппена та Феррарі з рахунків, вони все такі ж небезпечні

Олексій Погорелов — 30 травня 2025, 20:50
Норріс: Не варто скидувати Ферстаппена та Феррарі з рахунків, вони все такі ж небезпечні
Макс Ферстаппен та Ландо Норріс
Getty images

Пілот Макларена Ландо Норріс вважає, що Макс Ферстаппен та Феррарі ще можуть стати перешкодою для нього та його команди у боротьбі за обидва титули.

Слова 25-річного британця наводить ESPN.

На думку Ландо, Ферстаппен є реальною загрозою для нього в боротьбі за титул чемпіона світу.

У той же час не варто забувати про Скудерію, яка може, як сам Макларен минулого року, зробити камбек по ходу сезону та вирвати Кубок конструкторів.

"Це чудове відчуття – бути лідером чемпіонату і мати більше очок, ніж у всіх, але я не дивлюся на це крізь пальці. Це не те, що змінює будь-що, що я роблю щодня. Це не змінює того, як важко я працюю або чого я намагаюся досягти.

Я просто намагаюся перемогти на цих вихідних, і я буду намагатися перемогти в Монреалі, і я буду намагатися перемогти в Австрії. Це не має нічого спільного з тим, на якій позиції я перебуваю.

Я думаю, що математично, напевно, всі пілоти можуть виграти чемпіонат. Я думаю, що є багато можливостей. Макс все ще може перемогти. Я очікую, що Феррарі стане кращою по ходу сезону", – сказав Норріс.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 травня, стартував дев'ятий етап Формули-1, який проходить в Іспанії. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх сесій вікенду.

Раніше Ландо Норріс зізнався, що він не планує у майбутньому пробувати свої сили в Інді-500.

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