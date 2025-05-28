Зірку Формули-1 помітили на вечірці в Дубаї в обіймах російської моделі, з якою пов'язували Мудрика

Після Гран-прі Монако соцмережі вибухнули відео, на яких семиразового чемпіона Формули-1 Льюїса Гамільтона помітили в компанії російської моделі Віолетти Грачової.

Пару зафільмували під час вечірки в Дубаї після етапу Формули-1 у Монако, коли вони мило обіймалися під час відпочинку.

Lewis Hamilton after the Monaco GP 😎🪩



pic.twitter.com/b0DkuHH7Js — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) May 26, 2025

У соцмережах масово ширяться відео, де Гамільтон весело проводить час із Віолеттою та ще однією загадковою дівчиною у нічному клубі.

Зауважимо, що Грачову раніше пов'язували з українським вінгером Челсі Михайлом Мудриком. Росіянку викрили завдяки манікюру на спільних фото з футболістом. Пізніше модель публічно заперечувала ці стосунки.

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Цікаво, що Грачова вже підписана на Хемілтона в Instagram, однак жодних офіційних заяв від жодної зі сторін наразі немає.

Раніше повідомлялося, що російську модель підозрюють у стосунках з хавбеком Ювентуса Вестоном Маккенні, який, за версією ЗМІ, "відбив" дівчину в Михайла.