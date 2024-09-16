Керівник Мерседеса: Домінація Ред Булл зруйнувалася
Керівник команди Формули-1 Мерседес Тото Вольфф вважає, що попри припинення домінації Ред Булл у Кубку конструкторів, та збавлення темпів Макса Ферстаппена, команду рано списувати з рахунків.
Його слова передає RacingNews365.
"На початку сезону ви б сказали, що це буде ще один простий чемпіонат для Ферстаппена та Ред Булл. Але це домінування зруйнувалося. Проте, ніколи не списуйте їх повністю. До літа вони були частково найшвидшою командою, а зараз, можливо, третьою, четвертою.
Я не знаю, чи кожна зміна правил може спричинити таке, але специфічні правила стосовно шин, можуть просто штовхнути вас у прірву, або змусити повернутися на вершину", – сказав фахівець.
Зазначимо, що після Гран-прі Азербайджану, де пілоти Макларен посіли 1 та 4 місця, команда обійшла Ред Булл у Кубку конструкторів – 476 та 456 очок відповідно.
В особистому заліку пілотів наразі лідирує Ферстаппен (313 очок) друге місце посідає Ландо Норріс (254), а трійку лідерів замикає пілот Феррарі Шарль Леклер (235).