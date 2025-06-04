Гамільтон – про Гран-прі Іспанії: Це було жахливо, найгірша гонка в моїй кар'єрі

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон дуже критично висловився щодо свого виступу на Гран-прі Іспанії.

Слова 40-річного британця наводить ESPN.

1 червня в Барселоні відбулася гонка, яку семиразовий чемпіон світу завершив на шостому місці.

Гамільтон не зміг підтримати темп свого напарника Шарля Леклера, який опинився на подіумі. Натомість на останніх колах заїзду сер Льюїс пропустив Ніко Хюлькенберга на Заубері.

Говорячи про Гран-прі Іспанії у бесіді з журналістами, Гамільтон назвав його найгіршим у своїй кар'єрі.

"Це була найгірша гонка, яку я коли-небудь переживав, з точки зору балансу. У мене не було заднього зчеплення майже всю гонку. Я не маю жодного уявлення, чому це було так погано. Просто не найкращий день. Стратегія була хороша. Команда виконала чудову роботу. Ось і все. У мене був дуже поганий день, і мені нема чого сказати. Це був важкий день. Більше нічого додати. Це було жахливо. Немає сенсу пояснювати це. Це не твоя провина. Я просто не знаю, що сказати. Я впевнений, що команда не зможе знайти якісь відповіді", – сказав Гамільтон.

Після дев'яти етапів Формули-1 сезону-2025 Льюїс Гамільтон посідає шосте місце особистого заліку пілотів, заробивши 71 очко. Феррарі у свою чергу вже вирвалася на друге місце Кубку конструкторів, маючи в активі 165 балів.

Раніше Макс Ферстаппен приніс своєрідні вибачення за інцидент з Джорджем Расселлом під час Гран-прі Іспанії.