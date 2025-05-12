Даллас переміг Вінніпег, Флорида зрівнялася в серії з Торонто в 1/4 Кубку Стенлі
У ніч з 11 на 12 травня відбулися два матчі в межах 1/4 фіналу плейоф Національної хокейної ліги.
Даллас у третій грі серії виявився сильнішим за Вінніпег та тепер має дві перемоги у своєму активі. Наступна зустріч запланована на 14 травня в Далласі.
Флорида зуміла здолати Торонто та зрівнятися в серії. Наступна гра відбудеться вже 15 травня у канадському місті.
НХЛ-2024/25 – Кубок Стенлі
12 травня
Даллас – Вінніпег 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)
(2:1 в серії)
Флорида – Торонто 2:0 (1:0, 0:0, 2:0)
(2:2 в серії)
Напередодні Фінляндія в овертаймі доповнила камбек вольовою перемогою над Францією на чемпіонаті світу-2025, що триває у шведському Стокгольмі та данському Гернінгу.