Інгулець прийматиме Лівий Берег у завершальному матчі 28 туру УПЛ

Сьогодні, 12 травня, відбудеться один матч у межах 28 туру чемпіонату України з футболу.

Дві команди з нижньої частини турнірної таблиці Інгулець та Лівий Берег зустрінуться на стадіоні "Ніка" в Олександрії.

Наразі команди розділяють 3 залікові бали в чемпіонаті України, у разі перемоги команда з Петрового зуміє наздогнати киян, які знаходяться у зоні стикових матчів.

Розклад матчів 28 туру УПЛ на 12 травня:

15:30 Інгулець – Лівий Берег

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Поєдинок можна переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Напередодні Карпати вольовою перемогою над Олександрією наблизили Динамо до чемпіонства в чемпіонаті України.