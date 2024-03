Монфіс провів приголомшливу комбінацію після подачі знизу на турнірі в Індіан-Веллсі

Француз Ґаель Монфіс (54) провів нестандартну для тенісу найвищого рівня комбінацію під час матчу проти британця Кемерона Норрі (28) у третьому колі турніру BNP Paribas Open категорії ATP 1000 в Індіан-Веллсі.

На тайбрейку другої партії 37-річний ветеран, відомий своїми яскравими виступами на корті, виконав нетипову подачу знизу, після чого виграв очко обвідним ударом, зробивши рахунок 4:2.

What a time to bust this out 😮@gael_monfils goes with the under-arm serve in the tiebreak!#TennisParadise pic.twitter.com/tlm5tLJL3v