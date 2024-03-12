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Монфіс провів приголомшливу комбінацію після подачі знизу на турнірі в Індіан-Веллсі

Майстер-клас від ветерана.
Сьогодні 01:15 Андрій Дунець 196 0
Монфіс провів приголомшливу комбінацію після подачі знизу на турнірі в Індіан-Веллсі
#Індіан-Веллс, #Еліна Світоліна, #Гаель Монфіс

Джерело - Чемпіон.

Француз Ґаель Монфіс (54) провів нестандартну для тенісу найвищого рівня комбінацію під час матчу проти британця Кемерона Норрі (28) у третьому колі турніру BNP Paribas Open категорії ATP 1000 в Індіан-Веллсі.

На тайбрейку другої партії 37-річний ветеран, відомий своїми яскравими виступами на корті, виконав нетипову подачу знизу, після чого виграв очко обвідним ударом, зробивши рахунок 4:2.

Відео

У підсумку Монфіс святкував вольову перемогу (6:7(5), 7:6(5), 6:3). Наступним суперником Ґаеля стане норвежець Каспер Рууд (9). На поточному турнірі колишня 6-та ракетка світу вже встиг пройти австралійця Макса П'юрселла (71) та поляка Губерта Гуркача (8).

У зустрічі з Гуркачем теж були красиві розіграші:

Нагадаємо, дружина Монфіса, українка Еліна Світоліна, свій поєдинок 3-го раунду в жіночій сітці проведе вранці 12 березня за київським часом проти американки Емми Наварро (23).

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