Оклахома здолала Денвер, Індіана в кроці від виходу в плейоф НБА
У ніч з 11 на 12 травня відбулися два матчі в межах чвертьфіналу плейоф Національної баскетбольної асоціації.
У першому матчі ігрового дня Денвер приймав Оклахома-Сіті. Команди продемонстрували вкрай не результативний матч, переможцем якого виявилися Тандер. Тепер команди зрівнялися у серії – рахунок 2:2.
Наступний поєдинок запланований на 14 травня в Оклахомі.
Пізніше у четвертому матчі серії Індіана здобула впевнену перемогу над Клівлендом. Тепер Пейсерз ведуть у рахунку протистояння 3:1 і залишилися в кроці від півфіналу плейоф НБА.
Наступна зустріч між командами відбудеться уже 14 травня в Клівленді.
НБА-2024/25 – плейоф
1/4 фіналу, 12 травня, 4 матч
Денвер – Оклахома-Сіті 87:92 (8:17, 28:25, 33:21, 18:29)
(3:1 у серії)
Індіана – Клівленд 129:109 (38:23, 42:16, 29:38, 20:32)
(3:1 у серії)
Раніше головний тренер Голден Стейт Стів Керр висловив задоволення грою своєї команди за відсутності травмованого Стефа Каррі.