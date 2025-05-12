Оклахома здолала Денвер, Індіана в кроці від виходу в плейоф НБА

У ніч з 11 на 12 травня відбулися два матчі в межах чвертьфіналу плейоф Національної баскетбольної асоціації.

У першому матчі ігрового дня Денвер приймав Оклахома-Сіті. Команди продемонстрували вкрай не результативний матч, переможцем якого виявилися Тандер. Тепер команди зрівнялися у серії – рахунок 2:2.

Наступний поєдинок запланований на 14 травня в Оклахомі.

Пізніше у четвертому матчі серії Індіана здобула впевнену перемогу над Клівлендом. Тепер Пейсерз ведуть у рахунку протистояння 3:1 і залишилися в кроці від півфіналу плейоф НБА.

Наступна зустріч між командами відбудеться уже 14 травня в Клівленді.

НБА-2024/25 – плейоф

1/4 фіналу, 12 травня, 4 матч

Денвер – Оклахома-Сіті 87:92 (8:17, 28:25, 33:21, 18:29)

(3:1 у серії)

Індіана – Клівленд 129:109 (38:23, 42:16, 29:38, 20:32)

(3:1 у серії)

Раніше головний тренер Голден Стейт Стів Керр висловив задоволення грою своєї команди за відсутності травмованого Стефа Каррі.