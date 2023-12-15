Халеп припинила співпрацю зі своїм тренером Муратоглу

Колишня перша ракетка світу Симона Халеп більше не співпрацює з тренером Патріком Муратоглу та його тенісною академією.

Про це вона розповіла порталу Euronews.

"Зараз моя довіра підірвана. Не знаю, як все складеться у майбутньому і чи зможу я знову довіряти", - сказала Халеп.

Simona Halep says she has ended her partnership with Patrick and his academy. After this preview it was said that she has a new defense, which includes Patrick acknowledging guilt for what happened with her. We will see more in the full interview later tonight. https://t.co/SGLWZuPFFc — Romanian Tennis (@WTARomania) December 15, 2023

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