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Халеп припинила співпрацю зі своїм тренером Муратоглу

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Халеп припинила співпрацю зі своїм тренером Муратоглу

Колишня перша ракетка світу Симона Халеп більше не співпрацює з тренером Патріком Муратоглу та його тенісною академією.

Про це вона розповіла порталу Euronews.

"Зараз моя довіра підірвана. Не знаю, як все складеться у майбутньому і чи зможу я знову довіряти", - сказала Халеп.

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