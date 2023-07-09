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Байндль та Севілл програли в другому колі парного Вімблдона

Матч тривав 1 годину 21 хвилину
Сьогодні 17:38 175 0
Байндль та Севілл програли в другому колі парного Вімблдона
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндль у парі з австралійкою Дар'єю Севілл програли китайсько-тайванській парі У Фансень та Чжу Лінь у другому колі Вімблдону.

Матч тривав 1 годину 21 хвилину і завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
2 коло, 09 липня

У Фансень/Чжу Лінь (Китайський Тайбей/Китай) - Катерина Байндль/Дар'я Севілл (Україна/Австралія) 6:4, 6:3

Раніше Байндл поступилась Фернандес на старті одиночного розряду Вімблдона.

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