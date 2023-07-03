Байндл поступилась Фернандес на старті Вімблдона

Українка не змогла пробитися у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндл (85) поступилась Лейлі Фернандес (95) з Канади у першому колі Вімблдона.

Матч тривав 2 години 23 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 4:6, 6:4.

Байндл 1 раз подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 5 з 12 брейк-пойнтів.

Wimbledon - Grand Slam

Лондон, Велика Британія

Трава

Призовий фонд - £18,165,000

Перше коло, 03 липня

Лейла Фернандес (Канада) - Катерина Байнд (Україна) 6:4, 4:6, 6:4

Раніше Леся Цуренко у трьох сетах обіграла Клер Лю (93) із США.