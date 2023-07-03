Байндл поступилась Фернандес на старті Вімблдона

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Байндл (85) поступилась Лейлі Фернандес (95) з Канади у першому колі Вімблдона.
Матч тривав 2 години 23 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 4:6, 6:4.
Байндл 1 раз подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 5 з 12 брейк-пойнтів.
Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Перше коло, 03 липня
Лейла Фернандес (Канада) - Катерина Байнд (Україна)
Раніше Леся Цуренко у трьох сетах обіграла Клер Лю (93) із США.