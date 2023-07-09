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Цуренко поступилася Пегулі в 1/8 фіналу Вімблдона

Матч тривав 1 годину 13 хвилин
Сьогодні 16:32 561 0
Цуренко поступилася Пегулі в 1/8 фіналу Вімблдона
#Пегула, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українка Леся Цуренко (60) поступилася американці Джессіці Пегулі (4) в 1/8 фіналу Вімблдона-2023. 

Матч тривав 1 годину 13 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:3.

Цуренко не виконала жодної подачі навиліт, допустила одну подвійну помилку і реалізувала 1 з 3 брейк-пойнтів.

Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
1/8 фіналу, 09 липня

Джессіка Пегула (4) - Леся Цуренко (60) 6:1, 6:3

Українка вперше грала в 1/8 Вімблдона.

У першому раунді Вімблдона Леся здолала американку Клер Лю з рахунком 6:3, 3:6, 6:4, у другому пройшла чешку Катержину Сінякову (6:4, 6:1), у третьому перемогла румунку Ану Богдан (4:6, 6:3, 7:6(18)). 

Останній матч Цуренко вийшов знаковим - із найдовшим тайбрейком в історії жіночого одиночного розряду турнірів Grand Slam та другим найдовшим матчем в історії жіночого Вімблдона.

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