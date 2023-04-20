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Світоліна виступить на турнірі WTA 1000 в Мадриді

Цей турнір стане четвертим для Світоліної після річної паузи
Сьогодні 16:59 269 0
Світоліна виступить на турнірі WTA 1000 в Мадриді
Фото: Getty Images
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №1113) виступить на турнірі WTA 1000 в Мадриді.

Про це повідомляє Mutua Madrid Open.

Вона отримала wild card від організаторів змагань.

Цей турнір стане четвертим для Світоліної після річної паузи.

Еліна увосьме виступить у столиці Іспанії. Її найкращим результатом було друге коло у 2015, 2016 та 2018 роках.

Турнір WTA 1000 у Мадриді стартує наступного тижня та завершиться 7 травня.

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