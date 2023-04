Світоліна виступить на турнірі WTA 1000 в Мадриді

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №1113) виступить на турнірі WTA 1000 в Мадриді.

Про це повідомляє Mutua Madrid Open.

Вона отримала wild card від організаторів змагань.

Цей турнір стане четвертим для Світоліної після річної паузи.

Еліна увосьме виступить у столиці Іспанії. Її найкращим результатом було друге коло у 2015, 2016 та 2018 роках.

Турнір WTA 1000 у Мадриді стартує наступного тижня та завершиться 7 травня.

And these are the remaining wild cards for the @WTA main draw at the #MMOPEN



▪️ Elina Svitolina

▪️ Alexandra Eala

▪️ Camila Osorio

▪️ Mirra Andreeva pic.twitter.com/VJH9ZvSrga