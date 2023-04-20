Світоліна виступить на турнірі WTA 1000 в Мадриді

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №1113) виступить на турнірі WTA 1000 в Мадриді.
Про це повідомляє Mutua Madrid Open.
Вона отримала wild card від організаторів змагань.
Цей турнір стане четвертим для Світоліної після річної паузи.
Еліна увосьме виступить у столиці Іспанії. Її найкращим результатом було друге коло у 2015, 2016 та 2018 роках.
Турнір WTA 1000 у Мадриді стартує наступного тижня та завершиться 7 травня.
And these are the remaining wild cards for the @WTA main draw at the #MMOPEN— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 20, 2023
▪️ Elina Svitolina
▪️ Alexandra Eala
▪️ Camila Osorio
▪️ Mirra Andreeva pic.twitter.com/VJH9ZvSrga
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