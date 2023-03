Джокович пропустить кілька турнірів у США через відмову у в'їзді

Влада США не надала дозвіл на в'їзд до країни в березні першій ракетці світу Новаку Джоковичу.

Про це повідомив американський сенатор Рік Скотт.

Тенісист просив, щоб йому зробили виняток і дозволили потрапити до країни без щеплення від коронавірусу.

Влада США продовжила заборону на в'їзд нещеплених іноземців до 11 травня.

Серб пропустить Мастерси в Маямі та Індіан-Веллс, які відбудуться з 19 березня до 2 квітна та з 6 до 19 березня відповідно.

🚨 BREAKING: We have been told that @DHSgov just denied @DjokerNole's vaccine waiver request, making him ineligible to compete in the US next week in CA & in the @MiamiOpen. @JoeBiden must fix this NOW, grant the waiver & allow him to compete here in the states. https://t.co/TSD10yM8u6