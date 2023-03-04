Джокович пропустить кілька турнірів у США через відмову у в'їзді

Влада США продовжила заборону на в'їзд нещеплених іноземців

Джерело - Чемпіон.

Влада США не надала дозвіл на в'їзд до країни в березні першій ракетці світу Новаку Джоковичу.

Про це повідомив американський сенатор Рік Скотт.

Тенісист просив, щоб йому зробили виняток і дозволили потрапити до країни без щеплення від коронавірусу.

Влада США продовжила заборону на в'їзд нещеплених іноземців до 11 травня.

Серб пропустить Мастерси в Маямі та Індіан-Веллс, які відбудуться з 19 березня до 2 квітна та з 6 до 19 березня відповідно.