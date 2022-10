Джокович проводить 200-й тиждень поспіль у ТОП-10

21-разовий чемпіон турнірів Великого шолома Новак Джокович (7) проводить 200-й тиждень поспіль у ТОП-10 рейтингу ATP.

Про це повідомляє TENNIS.

Новак повернувся до ТОП-10 у липні 2018 року після перемоги на Вімблдоні.

Загалом Новак проводить 755-й тиждень у ТОП-10.

За кар’єру Джокович провів 373 тижні на вершині рейтингу - це рекорд туру.

🇷🇸 @DjokerNole kicks off his 200th consecutive week in the Top 10 of the ATP rankings today. 💥



It's a stretch that began in July 2018, after he won Wimbledon—the first Grand Slam title he won after coming back from his elbow injury.



This is his 755th career week in the Top 10.