Рейтинг ATP: Крутих зберіг звання першої ракетки України

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу залишається Карлос Алькарас.

Першою ракеткою України залишається Олексій Крутих.

Віталій Сачко втратив ще 5 позицій, опустившись на 320-е місце. Ілля Марченко втратив аж 52 позиції (372).

Рейтинг ATP

3 жовтня

1 (1). Карлос Алькарас (Іспанія) - 6740

2 (3). Рафаель Надаль (Іспанія) - 5810

3 (2). Каспер Рууд (Норвегія) - 5645

4 (4) Данило Медведєв - 5065

5 (5). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 5040

6 (6). Стефанос Ціципас (Греція) - 4810

7 (7). Новак Джокович (Сербія) - 3820

8 (8). Кемерон Норрі (Велика Британія) - 3445

9 (9). Андрій Рубльов - 3445

10 (10). Губерт Гуркач (Польща) - 3175

...

240 (239). Олексій Крутих (Україна) – 211

320 (315). Віталій Сачко (Україна) – 152

372 (320). Ілля Марченко (Україна) – 121