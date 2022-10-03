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Рейтинг ATP: Крутих зберіг звання першої ракетки України

Сьогодні 10:38 31291 0
ATP оновив рейтинг тенісистів
Рейтинг ATP: Крутих зберіг звання першої ракетки України
#ATP, #Ілля Марченко, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу залишається Карлос Алькарас.

Першою ракеткою України залишається Олексій Крутих.

Віталій Сачко втратив ще 5 позицій, опустившись на 320-е місце. Ілля Марченко втратив аж 52 позиції (372).

Рейтинг ATP
3 жовтня
1 (1). Карлос Алькарас (Іспанія) - 6740
2 (3). Рафаель Надаль (Іспанія) - 5810
3 (2). Каспер Рууд (Норвегія) - 5645
4 (4) Данило Медведєв - 5065
5 (5). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 5040
6 (6). Стефанос Ціципас (Греція) - 4810
7 (7). Новак Джокович (Сербія) - 3820
8 (8). Кемерон Норрі (Велика Британія) - 3445
9 (9). Андрій Рубльов - 3445
10 (10). Губерт Гуркач (Польща) - 3175
...
240 (239). Олексій Крутих (Україна) – 211
320 (315). Віталій Сачко (Україна) – 152
372 (320). Ілля Марченко (Україна) – 121
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