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Азаренко не зіграє у виставковому турнірі на підтримку України

Сьогодні 20:55 173 0
Виставковий турнір відбудеться сьогодні, 24 серпня
Азаренко не зіграє у виставковому турнірі на підтримку України

Джерело - Чемпіон.

Білоруська тенісистка Вікторія Азаренко не візьме участі у виставковому турнірі на підтримку України.

Про це повідомляє Ерік Гудріс.

"Протягом останніх 24 годин, після ретельного розгляду та діалогу з усіма залученими сторонами, Вікторія Азаренко не братиме участі у нашому виставковому заході "Теніс грає за мир" цього вечора.

Віка - сильний лідер і ми цінуємо її готовність брати участь. Але враховуючи заперечення українських гравців і конфлікт, що триває, це правильний для нас курс дій", - сказано в заяві USTA.

Нагадаємо, виставковий турнір відбудеться сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України.

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