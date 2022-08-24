Азаренко не зіграє у виставковому турнірі на підтримку України

Джерело - Чемпіон.
Білоруська тенісистка Вікторія Азаренко не візьме участі у виставковому турнірі на підтримку України.
Про це повідомляє Ерік Гудріс.
"Протягом останніх 24 годин, після ретельного розгляду та діалогу з усіма залученими сторонами, Вікторія Азаренко не братиме участі у нашому виставковому заході "Теніс грає за мир" цього вечора.
Віка - сильний лідер і ми цінуємо її готовність брати участь. Але враховуючи заперечення українських гравців і конфлікт, що триває, це правильний для нас курс дій", - сказано в заяві USTA.
USTA announces Victoria Azarenka will not participate in the "Tennis Plays for Peace Exhibition" tonight. pic.twitter.com/arDWb122xm— Erik Gudris (@ATNtennis) August 24, 2022
Нагадаємо, виставковий турнір відбудеться сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України.