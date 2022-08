Азаренко не зіграє у виставковому турнірі на підтримку України

Білоруська тенісистка Вікторія Азаренко не візьме участі у виставковому турнірі на підтримку України.

Про це повідомляє Ерік Гудріс.

