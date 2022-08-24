Азаренко не зіграє у виставковому турнірі на підтримку України

Білоруська тенісистка Вікторія Азаренко не візьме участі у виставковому турнірі на підтримку України.

Про це повідомляє Ерік Гудріс.

"Протягом останніх 24 годин, після ретельного розгляду та діалогу з усіма залученими сторонами, Вікторія Азаренко не братиме участі у нашому виставковому заході "Теніс грає за мир" цього вечора.

Віка - сильний лідер і ми цінуємо її готовність брати участь. Але враховуючи заперечення українських гравців і конфлікт, що триває, це правильний для нас курс дій", - сказано в заяві USTA.