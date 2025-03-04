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Збірна України зупинилась за крок від десятки кращих у чоловічій естафеті юніорського ЧС

Володимир Максименко — 4 березня 2025, 17:25
Збірна України зупинилась за крок від десятки кращих у чоловічій естафеті юніорського ЧС
Тарас Тарасюк
НОК України

Збірна України посіла дев'яте місце естафети серед чоловіків на юніорському чемпіонаті світу з біатлону.

Тарас Тарасюк пройшов перший вогневий рубіж без втрат, проте на другому припустився трьох хиб, через що втратив декілька проміжкових позицій.

Дмитро Крюков використав чотири додаткові патрони, а ось стрільба в Олександра Біланенка не вийшла – цілих сім промахів.

ЮЧС-2025. Результат чоловічої естафети:

1. Франція (0+6) 1:02:04,1

2. Німеччина (0+8) +35,6

3. Чехія (0+9) +2:25,0

4. Австрія (0+10) +2:31,2

5. Канада (2+9) +2:46,7

6. Швейцарія (0+9) +3:00,2

...

9. Україна (1+13) +3:38,8

Зазначимо, що сьогодні також відбулась естафета юніорського ЧС серед жінок, яку українські спортсменки завершили за крок від подіуму.

Раніше Олександра Меркушина принесла Україні першу медаль на турнірі.

Юніорський чемпіонат світу збірна України з біатлону Тарас Тарасюк Олександр Біланенко Дмитро Крюков

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