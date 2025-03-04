Луїс Енріке: Ліверпуль демонструє найкращу гру в Лізі чемпіонів

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке похвалив Ліверпуль напередодні протистояння в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Наставника чемпіонів Франції цитує пресслужба ПСЖ.

"В останні роки Ліверпуль був однією з найкращих команд у Європі. Нам доведеться зустрітися з командою, яка демонструє найкращу гру в Лізі чемпіонів. Нещодавно вони виграли цей турнір. Після епохи Юргена Клоппа Арне Слоту було складно досягти більшого, але йому вдалося створити ідеальну команду, яка вміє пресингувати, захищатися та атакувати.

Вони вміють атакувати як позиційно, так і на контратаках. Це дуже згуртована команда, але це мотивує нас. Це можливість для всіх нас показати, що ми здатні досягти такого самого рівня", – заявив Енріке.