Мінус ще один лідер: Ірвінг травмував коліно та ризикує надовго випасти з гри

Зірковий захисник Далласа Кайрі Ірвінг зазнав травми коліна в програному матчі проти Сакраменто (98:122).

Про це повідомляє сайт НБА.

32-річний розігруючий травмувався наприкінці першої чверті поєдинку з Кінгз. ДеМар ДеРозан сфолив на Ірвінгу, коли той проривався до кошика. Кайрі правою ногою наступив на ногу центрового "королей" Йонаса Валанчюнаса.

Ірвінг втратив рівновагу, а потім незграбно приземлився на ліву ногу, яка зазнала гіперекстензії, що могло вплинути на хрестоподібні зв'язки та меніск.

Зірка Маверікс змогла залишити паркет тільки за сторонньої допомоги. Ірвінг повернувся, щоб кинути штрафні кидки (обидві спроби були влучними), після чого він остаточно залишив майданчик.

На даний момент Даллас не дав конкретної інформації щодо травми Кайрі Ірвінга. Проте очікується, що за кращого сценарію гравець пропустить кілька тижнів.

Варто зазначити, що Даллас по ходу третьої чверті також втратив резервного захисника Джейдена Харді. Внаслідок цього команда Джейсона Кідда закінчувала матч з дев'ятьма гравцями в ротації. У цій грі були відсутні Ентоні Девіс, Дерек Лайвлі, Деніел Геффорд та Пі Джей Вашингтон.

Цього сезону Кайрі Ірвінг зіграв у 50 матчах, у яких набирав у середньому 24,7 очка, 4,8 підбирання та 4,6 передачі. Даллас наразі посідає десяте місце на Заході з балансом перемог 32-30.

Раніше стало відомо, що через місяць після обміну Луки Дончича в Лейкерс керівництво Даллас Маверікс вирішило підняти ціни на сезонні абонементи.