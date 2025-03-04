Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лідер Бенфіки пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони

Володимир Максименко — 4 березня 2025, 17:05
Лідер Бенфіки пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони
Анхель Ді Марія
angeldimariajm

Атакувальний півзахисник Бенфіки Анхель Ді Марія не зможе зіграти в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Футболіст отримав травму на тренуванні. Окрім того, участь в матчі також не зможе взяти інший хавбек "орлів" Флорентіно Луїс.

Зазначимо, що матч між Бенфікою та Барселоною відбудеться завтра, 5 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Читайте також :
Плейоф Ліги чемпіонів: випробування для Мілана і шанс для Трубіна і Ко

Напередодні лісабонський колектив без Трубіна у складі здолав Брагу в матчі 1/4 фіналу Кубку Португалії.

Барселона Бенфіка Анхель Ді Марія Ліга чемпіонів-2024/25

Анхель Ді Марія

Бенфіка хоче продовжити контракт з легендою команди Трубіна
Зірковий одноклубник Трубіна своїм подарунком довів фанатів Бенфіки до сліз
Вася Бісіклєта 2.0: зірковий одноклубник Трубіна забив шалений м'яч ударом через себе
Ді Марія попрощався зі збірною Аргентини
Ді Марія підписав новий контракт з Бенфікою

Останні новини