Лідер Бенфіки пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони

Атакувальний півзахисник Бенфіки Анхель Ді Марія не зможе зіграти в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Футболіст отримав травму на тренуванні. Окрім того, участь в матчі також не зможе взяти інший хавбек "орлів" Флорентіно Луїс.

🚨⚠️ Ángel Di Maria, set to miss the game against Barcelona tomorrow due to injury.



Florentino Luis will also be absent. pic.twitter.com/xoUKoPCTLs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 4, 2025

Зазначимо, що матч між Бенфікою та Барселоною відбудеться завтра, 5 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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Напередодні лісабонський колектив без Трубіна у складі здолав Брагу в матчі 1/4 фіналу Кубку Португалії.