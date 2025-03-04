Лідер Бенфіки пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони
Анхель Ді Марія
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Атакувальний півзахисник Бенфіки Анхель Ді Марія не зможе зіграти в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Футболіст отримав травму на тренуванні. Окрім того, участь в матчі також не зможе взяти інший хавбек "орлів" Флорентіно Луїс.
Зазначимо, що матч між Бенфікою та Барселоною відбудеться завтра, 5 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Напередодні лісабонський колектив без Трубіна у складі здолав Брагу в матчі 1/4 фіналу Кубку Португалії.