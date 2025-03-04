Тренер Бенфіки – про Трубіна: Нам усім треба відпочивати

Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже прокоментував виступи Анатолія Трубіна у сезоні-2024/25 та назвав голкіпера, який гратиме проти Барселони.

Слова фахівця наводить Record.

"Нехай він буде на висоті проти Барселони, адже він мав можливість потренуватись та дещо відпочити. Усім нам потрібно це робити та ми намагаємось надати кожному футболісту таку можливість. Трубіну не можна розслаблятись, адже він має серйозного конкурента. Окрім того, у нас є дуже талановитий воротар Андре Гомеш", – розповів Лаже.

У сезоні-2024/25 футболіст збірної України зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 34 голи, зберігши свої ворота у недоторканності 16 разів.

Зазначимо, що матч між Бенфікою та Барселоною в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться завтра, 5 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що один з лідерів "орлів" не зможе зіграти проти каталонського колективу.