Вінісіус – про новий контракт з Реалом: Ми довіряємо один одному, немає сенсу поспішати

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор заявив, що він може найближчим часом підписати новий контракт з клубом. Проте бразилець вважає, що сторонам немає сенсу поспішати в цьому питанні.

Слова 24-річного футболіста наводить Фабріціо Романо.

Чинна угода Жуніора з "бланкос" розрахована до літа 2027 року. І саме через це гравець не хоче поспішати з новим контрактом.

"Незабаром можна буде підписати продовження угоди. У мене є контракт до 2027 року. У мене є багато часу, нам не потрібно робити все швидко. Флорентіно Перес (президент Реала) довіряє мені, а я довіряю йому. Я довіряю кожному в цьому клубі. Я тут, щоб зробити все для них", – сказав Вінісіус.

У нинішньому сезоні Вінісіус Жуніор зіграв у 35 матчах, у яких він записав на свій рахунок 17 голів та 12 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 200 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що Саудівська Аравія планує оновити трансферний рекорд, зробивши Вінісіуса Жуніора найдорожчим гравцем в історії футболу.