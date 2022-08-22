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Звєрєв знявся з US Open-2022

Сьогодні 22:17 162 0
Німець травмувався на Ролан Гаррос
Звєрєв знявся з US Open-2022
#US Open, #Зверєв

Джерело - Чемпіон.

Німецький тенісист Александр Звєрєв (2) офіційно не зіграє на цьогорічному US Open.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Звєрєв у півфіналі Ролан Гаррос порвав зв’язки гомілкостопа. Він також пропустив Вімблдон.

Через пропуск US Open-2022 минулорічний півфіналіст втратить позиції у рейтингу ATP.

US Open-2022 відбудеться з 29 серпня по 11 вересня.

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