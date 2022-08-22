Джерело - Чемпіон.
Німецький тенісист Александр Звєрєв (2) офіційно не зіграє на цьогорічному US Open.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Звєрєв у півфіналі Ролан Гаррос порвав зв’язки гомілкостопа. Він також пропустив Вімблдон.
Через пропуск US Open-2022 минулорічний півфіналіст втратить позиції у рейтингу ATP.
Alexander Zverev has withdrawn from the US Open.— US Open Tennis (@usopen) August 22, 2022
Get well soon, Alex! pic.twitter.com/Yj12xO0mNl
US Open-2022 відбудеться з 29 серпня по 11 вересня.