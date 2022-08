Німецький тенісист Александр Звєрєв (2) офіційно не зіграє на цьогорічному US Open.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Звєрєв у півфіналі Ролан Гаррос порвав зв’язки гомілкостопа. Він також пропустив Вімблдон.

Через пропуск US Open-2022 минулорічний півфіналіст втратить позиції у рейтингу ATP.

Alexander Zverev has withdrawn from the US Open.



Get well soon, Alex! pic.twitter.com/Yj12xO0mNl