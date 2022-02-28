Стаховський повернувся в Україну

Стаховський готовий захищати Україну

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський повернувся до країни, щоб допомогти всім громадянам у боротьбі проти Росії.

Стаховський перетнув словацько-український кордон.

Нагадаємо, Стаховський записався у запас ЗСУ.