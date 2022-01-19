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Світоліна в надважкому поєдинку перемогла Тан у другому колі Australian Open
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Світоліна в надважкому поєдинку перемогла Тан у другому колі Australian Open

Сьогодні 04:42 217 0
Світоліна в надважкому поєдинку перемогла Тан у другому колі Australian Open
Getty images
#Australian Open, #великий теніс, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #теніс, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (17) перемогла француженку Армоні Тан (107) в другому колі Australian Open 2022.

Перший сет українка впевнено виграла з рахунком 6:3, хоча й подавала на партію за рахунку 5:1.

У другому колі француженка почала знущатися над українкою різаними та укороченими ударами, до яких Світоліна виявилась неготовою та не змогла підібрати контраргументів. Незважаючи на це, Світоліна мала матчбол за рахунку 5:4, але зробила в геймі дві грубі помилки та віддала розіграш Тан. Здавалося, що партія перейде в тай-брейк, але Тан за рахунку 6:5 з другої спроби реналізувала сетбол.

На третій сет Світоліна вийшла надмотивованою та швидко забрала дві подачі в суперниці, яка до того ж отримала травму литкового м'яза та не дограла поєдинок. Більше того, француженка покинула корт на візку.

У третьому колі Світоліна зіграє проти дворазової чемпіонки Australian Open (2012, 2013) Вікторії Азаренки з Білорусі.

Australian Open 2022, Мельбурн, хард
Призовий фонд - $59 990 000
Перше коло, 17 січня
Еліна Світоліна (17, Україна) - Армані Тан (107, Франція) 6:3, 5:7, 5:1 (відмова)

У першому колі Світоліна здолала іншу представницю Франції - Фіону Ферро (6:1, 7:6 (4)).

Марта Костюк у матчі другого кола впевнено розібралася із 32-ю сіяною, іспанкою Соррібес-Тормо.

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