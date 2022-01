Світоліна в надважкому поєдинку перемогла Тан у другому колі Australian Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна (17) перемогла француженку Армоні Тан (107) в другому колі Australian Open 2022.

Перший сет українка впевнено виграла з рахунком 6:3, хоча й подавала на партію за рахунку 5:1.

У другому колі француженка почала знущатися над українкою різаними та укороченими ударами, до яких Світоліна виявилась неготовою та не змогла підібрати контраргументів. Незважаючи на це, Світоліна мала матчбол за рахунку 5:4, але зробила в геймі дві грубі помилки та віддала розіграш Тан. Здавалося, що партія перейде в тай-брейк, але Тан за рахунку 6:5 з другої спроби реналізувала сетбол.

На третій сет Світоліна вийшла надмотивованою та швидко забрала дві подачі в суперниці, яка до того ж отримала травму литкового м'яза та не дограла поєдинок. Більше того, француженка покинула корт на візку.

Get well soon, @tanharmony ❤️ @elinasvitolina advances after Harmony Tan retires due to injury at 6-3, 5-7, 5-1.#AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/2IIIVzxvrB