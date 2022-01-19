Костюк упевнено перемогла Соррібес-Тормо в другому колі Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Марта Костюк (66) пробилася в третє коло Australian Open 2022, перемігши в двох сетах іспанку Сару Соррібес-Тормо (35).

У першому сеті тенісистки влаштували справжні гойдалки - іспанка повела в рахунку 3:0, однак українка вирівняла ситуацію. Справа дійшла до тай-брейку, де Костюк виявилася сильнішою - 7:5.

Другий сет залишився також за 19-річною киянкою - 6:3.

Гра тривала 1 годину та 54 хвилини. Костюк зробила 1 ейс і 3 подвійні помилки. В активі українки 6 реалізованих брейк-пойнтів із 10.

Костюк повторила своє досягнення на австралійських кортах, пробившись до третього кола. На цій стадії у 2018 році Костюк програла Еліні Світоліній.

У третьому колі українка зіграє проти шостої ракетки світу, іспанки Паули Бадоси. Матч відбудеться в ніч з 20 на 21 січня.

Australian Open 2022, Мельбурн, хард

Призовий фонд - $59 990 000

Перше коло, 17 січня

Марта Костюк (66, Україна) - Сара Соррібес-Тормо (35, Іспанія) 7:6 (5), 6:3

Нагадаємо, у першому колі Костюк перемогла Діан Паррі (6:1, 7:6 (5)).