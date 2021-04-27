Друга апеляція Ястремської про скасування тимчасового відсторонення була відхилена

Українка не зможе повернутися на корт найближчим часом

Друга ракетка України Даяна Ястремська отримала друга відмова по апеляції про скасування тимчасового відсторонення від спорту.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації тенісу.

Заявка нашої тенісистки про можливість брати участь на турнірах була відхилена Незалежним трибуналом.

Нагадаємо, на початку 2021 року Ястремська була відсторонена від участі в змаганнях через позитивного результату на допінг. Незалежний суд ITF раніше вже відхиляв апеляцію українки на зняття відсторонення. Пізніше Даяна подала в заявку до Спортивного арбітражного суду (CAS), яка також була відхилена.