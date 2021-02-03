 CAS прийняв рішення у справі Ястремської | Теніс | Champion.com.ua
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CAS прийняв рішення у справі Ястремської

Сьогодні 18:10 52 0
На початку січня Даяна позитивний тест на допінг
CAS прийняв рішення у справі Ястремської
#Ястремська, #CAS

Джерело - iSport.ua.

Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію української тенісистки Даяни Ястремський на рішення про її відсторонення за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомила пресслужба організації.

Суд погодився розглянути справу Ястремський за прискореною процедурою. Ястремська хотіла швидше домогтися скасування тимчасового відсторонення, щоб виступити на Australian Open. Але CAS залишив в силі рішення, прийняте судом ITF.

Це означає, що Ястремська пропустить Відкритий чемпіонат Австралії. Більш того, дівчина не зможе з'явитися на корті до винесення остаточного рішення трибуналу ITF.

Нагадаємо, що 7 січня стало відомо про те, що Даяна здала позитивний тест на допінг. У пробі українки виявили заборонений препарат.

Раніше повідомлялося, що Ястремська вирушила до Австралії, незважаючи на відсторонення ITF.

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