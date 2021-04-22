Світоліна з перемоги стартувала на турнірі у Штутгарті

Еліна Світоліна пробилась у третє коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно стартувала на турнірі у німецькому Штутгарті.

Українка у другому колі обіграла німецьку тенісистку Анджелік Кербер (26).

Матч тривав 1 годину та 36 хвилин. Світоліна 4 рази подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 3 з 8 брейк-пойнтів.

Porsche Tennis Grand Prix - WTA500

Шту́тгарт, Німеччина

Призовий фонд - $565,530

Грунт (зал)

Друге коло, 22 квітня

Еліна Світоліна - Анджелік Кербер 7:6 (4), 6:3

Раніше, Світоліна у важкому матчі обіграла Наіто на Кубку Біллі Джин Кінг.