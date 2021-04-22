Світоліна з перемоги стартувала на турнірі у Штутгарті

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно стартувала на турнірі у німецькому Штутгарті.
Українка у другому колі обіграла німецьку тенісистку Анджелік Кербер (26).
Матч тривав 1 годину та 36 хвилин. Світоліна 4 рази подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 3 з 8 брейк-пойнтів.
Porsche Tennis Grand Prix - WTA500
Шту́тгарт, Німеччина
Призовий фонд - $565,530
Грунт (зал)
Друге коло, 22 квітня
Еліна Світоліна - Анджелік Кербер 7:6 (4), 6:3
Раніше, Світоліна у важкому матчі обіграла Наіто на Кубку Біллі Джин Кінг.