 Світоліна з перемоги стартувала на турнірі у Штутгарті | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна з перемоги стартувала на турнірі у Штутгарті

Сьогодні 21:12 99 0
Еліна Світоліна пробилась у третє коло турніру
Світоліна з перемоги стартувала на турнірі у Штутгарті
#Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно стартувала на турнірі у німецькому Штутгарті.

Українка у другому колі обіграла німецьку тенісистку Анджелік Кербер (26).

Матч тривав 1 годину та 36 хвилин. Світоліна 4 рази подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 3 з 8 брейк-пойнтів.

Porsche Tennis Grand Prix - WTA500
Шту́тгарт, Німеччина
Призовий фонд - $565,530
Грунт (зал) 
Друге коло, 22 квітня

Еліна Світоліна - Анджелік Кербер 7:6 (4), 6:3

Раніше, Світоліна у важкому матчі обіграла Наіто на Кубку Біллі Джин Кінг.

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